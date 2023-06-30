彰化北斗鎮長補選「三腳督」 綠營人選拍板定案

彰化縣北斗鎮長李玄在因案身繫囹圄，民進黨前縣議員江熊一楓、北斗鎮前鎮民代表王東魚爭取徵召參加補選，經由黨中央民調，江熊一楓出線，縣黨部召開臨時執委會，確認和通過江熊一楓代表民進黨出戰，可能形成「一龍雙鳳」三腳督的競選局面。

民進黨彰化縣黨部今天發布，徵召江熊一楓參加北斗鎮長補選。縣黨部主任委員楊富鈞表示，經縣黨部執委會通過採協調式民調，由民調高者代表民進黨參選，縣黨部昨（29日）召開臨時執委會，確認通過提名江熊一楓參選，希望黨員和民眾全力支持擔任過三屆議員資歷相當豐富的江熊一楓，讓北斗更進步。