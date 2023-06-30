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赴南投行銷鳳梨葡萄 陳吉仲：樂意與縣府合作

中央社／ 南投縣30日電
農委會主委陳吉仲。聯合報資料照片
農委會主委陳吉仲。聯合報資料照片

草屯鎮農會辦理鳳梨暨葡萄行銷，農委會主委陳吉仲出席表示，農委會樂意與縣府合作，全力協助南投優質農產品行銷國內外，極端氣候下也啟動農水路、灌溉、冷鏈、加工等工程。

行政院農業委員會、農委會農糧署、南投縣政府輔導草屯鎮農會主辦鳳梨暨葡萄行銷推廣活動，今天、明天在農會超市前廣場登場，農委會主委陳吉仲、南投縣長許淑華、國民黨立委馬文君等人到場促銷當季南投農產品，現場也有食農體驗帶領民眾深入認識台灣鳳梨。

許淑華將前往中國行銷南投農產，陳吉仲回應媒體詢問看法表示，只要對農民有幫助，農委會樂觀其成，若有需協助之處，農委會都很樂意，農產品賣得好、價格有支撐，農民收入就會增加，但他仍強調要分散市場，不要集中單一市場，且更重要是走往高端品質市場。

陳吉仲致詞表示，南投縣優良農產品很多，不論內銷或外銷，中央和地方一起努力，可以賣到全世界；另外，有關南投世界茶業博覽會，他支持縣府舉辦南投茶博會，且「經費只會增加，不會減少」。對於獲陳吉仲表態支持，許淑華及現場農民用掌聲表示歡迎及致謝。

許淑華表示，草屯巨峰葡萄產於草屯鎮九九峰下的平林社區，水質乾淨且日照充足、溫差大，孕育出的葡萄具濃郁果香、果肉彈牙，甜度平均18度以上，農會打造「草農珠」葡萄品牌禮盒，縣內還有荔枝、鳳梨、火龍果等夏季水果，歡迎民眾多選購。

農委會 陳吉仲

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