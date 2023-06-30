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台中國際夏季旅展登場 20家旅遊業者聯手促銷

中央社／ 台中30日電

台中國際夏季旅展今天起連4天在台中國際展覽館登場，20家旅遊業聯手促銷，搶攻暑假出國熱潮，郵輪業者規劃連假航次，有業者更祭出住宿優惠，搶攻暑假國旅商機。

台中國際夏季旅展今天在台中國際展覽館登場，展期4天，近20家旅行社、國際郵輪業者，搶在暑假前強力促銷。開展第一天湧入許多民眾，趁機搶便宜好康，安排暑假旅遊。

主辦單位指出，旅遊社看準民眾出國熱潮及秋冬賞楓的早鳥商機，聯手促銷；海上郵輪夯，歌詩達郵輪把握連續假期的出國商機，推出中秋、國慶檔期航次；名勝世界郵輪慶週年，推出暑假航次買一送一，12歲以下兒童免船票等優惠。

搶攻暑假國內旅遊商機，承億酒店聯手承億文旅連鎖旅店，推出住宿券下殺1.8折超值方案。現場還有王品系列餐券、饗食天堂餐券優惠，許多民眾趁旅展搶五星餐券，規劃美食饗宴慰勞自己。

郵輪 旅展

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