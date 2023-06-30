中市公有收費停車場充電車格 7月起收費

台中市推廣低碳運具，設有306處有充電樁的電動充電車格，而且免收停車費，先後傳出占用車格、揪團充電等亂象。台中市交通局表示，7月1日起公有收費路外停車場充電車格，採累進費率收費，停充電車格卻不充電視為占用，除停車費照收，還將拖吊與開罰；電動車停一般公有停車格仍免收費。

台中市停車管理處指出，為維護公有停車場充電車格使用秩序，7月1日8時起實施充電車格收費管理，採第1小時20元，第2小時起每小時40元的累進收費制，各種月票或優惠證件皆不適用，依公告費率收費，未來將視使用率滾動檢討費率。

交通局長葉昭甫表示，請將充電車格留給有需要充電的民眾，遵守使用秩序，合理、公平使用公共資源，電動車若停放於台中市其它公有非充電車格，包括路邊、路外約11萬格，仍維持免收停車費的減碳鼓勵。