中市公有收費停車場充電車格 7月起收費
台中市推廣低碳運具，設有306處有充電樁的電動充電車格，而且免收停車費，先後傳出占用車格、揪團充電等亂象。台中市交通局表示，7月1日起公有收費路外停車場充電車格，採累進費率收費，停充電車格卻不充電視為占用，除停車費照收，還將拖吊與開罰；電動車停一般公有停車格仍免收費。
台中市停車管理處指出，為維護公有停車場充電車格使用秩序，7月1日8時起實施充電車格收費管理，採第1小時20元，第2小時起每小時40元的累進收費制，各種月票或優惠證件皆不適用，依公告費率收費，未來將視使用率滾動檢討費率。
交通局長葉昭甫表示，請將充電車格留給有需要充電的民眾，遵守使用秩序，合理、公平使用公共資源，電動車若停放於台中市其它公有非充電車格，包括路邊、路外約11萬格，仍維持免收停車費的減碳鼓勵。
交通局說明，充電車格依停車場法規定屬「專用性質」，任何車輛停放於充電車格，若未充電即屬占用行為，除將依充電車格公告的停車費率收費外，並依法實施車輛拖吊開罰，可開罰600至1200元罰鍰；民眾可以利用告示牌上的QR-Code，協助舉報違規停放車輛。
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