彰化花壇花筍節 竹筍肉燥飯大胃王等你來挑戰

一年一度的彰化縣花壇鄉花筍節，今天在花壇鄉農會茉莉夢想館揭開序幕，鄉農會預告7月8日將舉辦品茉莉、吃竹筍、竹筍肉燥飯大胃王競賽等活動，還有不必出國就能品嘗日式和菓子與法式甜點，還有可搭配無毒香氣四溢的茉莉花茶。

彰化縣花壇鄉曾是全國最大的茉莉花產地，近年農村人口老化、年輕人口外流，天還沒亮就要採摘茉莉花的農業逐漸式微，花壇鄉農會為振興茉莉花產業，不僅把80年建齡穀倉改造為茉莉夢想館，開發無毒茉莉花紅茶和綠茶、茉莉花手工餅，並自2013年起連年舉辦相關活動，有吃有玩廣受喜愛，今年再接再厲舉辦花筍節。

副縣長林田富說，花壇鄉素有「茉莉花故鄉」之稱，花壇鄉農會近年來積極整合在地農村社區產業資源，發展休閒農業、鄉土文化、友善耕作的體驗休閒農業觀光遊程，鄉農會利用舊有建物改建成「綠色照顧站-花敍壇心館」，修建導覽簡報與DIY教學多功能教室，作為推廣食農教育、鄉土文化、環境教育的場域，讓來到花壇的全國遊客可以「賞茉莉，談茉莉，啖茉莉」。

花壇鄉長顧勝敏表示，鄉公所和鄉農會攜手舉辦2023花壇鄉花筍節，7月8日有品茉莉、吃竹筍、竹筍搬搬樂、竹筍肉燥飯大胃王競賽、遊園區及親子DIY等活動，還有創新的竹筍香腸等美食，另邀請甜點師親授日式和菓子與法式甜點，只要來「茉莉花壇夢想館」，免出國就能體驗正統的日本茶藝文化與品嘗法式甜點。