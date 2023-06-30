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影／台中2車路口對決！小貨車因這動作…下秒翻車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中烏日今發生小貨車司機卸貨未拉手煞車往下滑，在路口與黑色轎車對撞後翻車，貨物散落一地。圖／讀者提供，還在車上的吳姓司機頭部擦挫傷，無生命危險，全案由警方釐清肇事原因。
台中烏日今發生小貨車司機卸貨未拉手煞車往下滑，在路口與黑色轎車對撞後翻車，貨物散落一地。圖／讀者提供，還在車上的吳姓司機頭部擦挫傷，無生命危險，全案由警方釐清肇事原因。

吳姓小貨車司機今天上午在台中市烏日區公園路、三民街口準備卸貨時，未拉手煞車，致小貨車往斜坡低處的車道衝，與一輛要右轉的黑色轎車對撞，結果小貨車翻車，還在車上的吳姓司機頭部擦挫傷，無生命危險，全案由警方釐清肇事原因。

從路口監視器畫面可以看到，當時小貨車是沿斜坡往下衝，對向的黑色轎車剛好行經路口向右轉，來不及反應，右側與小貨車擦撞，由於撞擊力大，另上貨車上載滿貨物，整輛貨車側翻90度，貨物散落一地。

台中市警局烏日分局烏日交通分隊小隊長詹炳堂說明，今天上午9時21分，57歲的吳姓男子駕駛小貨車，在烏日區公園路與三民街口卸貨，因未拉手煞車致小貨車滑向車道，當時56歲魏姓男子開黑色轎車沿公園路在路口右轉，兩車碰撞肇事，全案依交通事故處理，並轉交通大隊釐清肇事原因。

台中市警局烏日分局呼籲，駕駛人要養成良好的停車習慣，於停車後應檢視手煞車或腳煞車是否已完成，確實保障自己與他人的安全。

台中烏日今發生小貨車司機卸貨未拉手煞車往下滑，在路口與黑色轎車對撞後翻車，貨物散落一地。圖／讀者提供
台中烏日今發生小貨車司機卸貨未拉手煞車往下滑，在路口與黑色轎車對撞後翻車，貨物散落一地。圖／讀者提供

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