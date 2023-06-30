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台中大甲石頭屋吸睛 衍生環境髒亂遭限期改善

中央社／ 台中30日電

台中市大甲區一棟透天民宅，因屋主堆置石頭、彩瓶、浮球等，宛如電影「天外奇蹟」中彩色氣球屋成為打卡景點，但廢棄物發出惡臭味，居民多次檢舉，環保局開罰要求限期改善。

台中市大甲區青二路上一棟透天厝，劉姓屋主因為喜愛石頭，將大小石頭放在門口、屋頂、窗外，近年又將彩色瓶罐、浮球掛滿屋子各處，植栽爬滿屋外，乍看宛如電影「天外奇蹟」中的彩色氣球屋，成為另類的景點。

居民稱呼這棟建物為「石頭屋」，鄰居表示，屋主拾荒撿拾石頭，從自家門口堆置到馬路上，因堆置的垃圾發出臭味，附近居民不堪其擾，多次向市府環保局檢舉。

環保局指出，大甲清潔隊在去年3月、5月執行強制清除，並依規裁罰新台幣2400元，29日上午再次由大甲區清潔隊派員至現場稽查並執行廢棄物清除。

環保局表示，劉姓屋主拒絕清除，請清潔隊給予時間改善，經當地里長協調，大甲區清潔隊依規限期劉姓屋主10日內進行改善，若未於期限內改善者，將依相關法規進行強制清除及裁罰。

透天厝 廢棄物

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