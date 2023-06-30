影／彰化員林反設置禮儀廳 孝女白琴五子哭墓抗議市公所

彰化縣員林市反東山埔設置禮儀廳自救會今天發動約700人，並雇用「孝女白琴」等陣頭，到市公所抗議罔顧民意和東山國小校園安寧，要求撤銷興建設置案；市公所表示，將考量周邊環境條件及友善鄉里的原則下，抱持正面態度積極落實規畫以符合市民期待。

反東山埔設置禮儀廳的市民分乘10輛遊覽車、自行騎乘機車到市公所，在對面的員林公園集結後高舉抗議旗幟和拉起抗議布條，「孝女白琴」等送葬陣頭開始哭喪，廣播車輛播放「五子哭葬」音樂，抗議市公所選定東山埔興建禮儀廳。

參與抗爭的東山國小家長會長江天寶說，市公所聲稱透過公開民調，實則「黑箱作業」選定東山埔興建禮儀廳，全然不顧當地道路、民居聚落、東山國小的環境根本不適合，東區市民要求市公所撤案，否則抗爭到底。

鎮興里長黃銘得表示，員林市公所民調問卷發給全市家戶，民調前沒舉辦說明會，民調結果揭曉卻產生並非最適合興建禮儀廳的東山埔出線，令人不服。前縣議員江瑞演指出，員林市以南有社頭鄉朝興殯儀館，員林市以北有彰化市大埔殯儀館，員林市不需要興建殯儀館，可改建為市立公園。

抗議民眾找來東山國小學童，有一名學童「作證」稱「民調公司到學校作問卷調查，說填圈選東山埔興建禮儀廳可以得到禮券。」

員林市公所主任秘書賴冠宇出面收下抗議民眾的陳情書，隨後市公所回應今天陳抗。市公所表示，以員林市三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）作為「員林市興建生命禮儀廳民意調查」的興建地點選項，經過全市電話抽樣民意調查與公墓鄰近居民實體訪問調查，83.0%的受訪者表示支持興建禮儀廳， 33.6%的受訪者建議興建在第二公墓區域為最高。