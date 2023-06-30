快訊

出院不代表病況轉好？瑪丹娜被爆還是狂吐、無力起床

112分科測驗衝刺／歷史時事題留意Me too浪潮、英王查爾斯三世登基

又是「被自殺」? 俄羅斯28歲美女銀行副行長離奇墜樓亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化員林反設置禮儀廳 孝女白琴五子哭墓抗議市公所

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市東區居民700多人到市公所抗議計畫設置禮儀廳。記者黃仲裕／攝影
彰化縣員林市東區居民700多人到市公所抗議計畫設置禮儀廳。記者黃仲裕／攝影

彰化縣員林市反東山埔設置禮儀廳自救會今天發動約700人，並雇用「孝女白琴」等陣頭，到市公所抗議罔顧民意和東山國小校園安寧，要求撤銷興建設置案；市公所表示，將考量周邊環境條件及友善鄉里的原則下，抱持正面態度積極落實規畫以符合市民期待。

反東山埔設置禮儀廳的市民分乘10輛遊覽車、自行騎乘機車到市公所，在對面的員林公園集結後高舉抗議旗幟和拉起抗議布條，「孝女白琴」等送葬陣頭開始哭喪，廣播車輛播放「五子哭葬」音樂，抗議市公所選定東山埔興建禮儀廳。

參與抗爭的東山國小家長會長江天寶說，市公所聲稱透過公開民調，實則「黑箱作業」選定東山埔興建禮儀廳，全然不顧當地道路、民居聚落、東山國小的環境根本不適合，東區市民要求市公所撤案，否則抗爭到底。

鎮興里長黃銘得表示，員林市公所民調問卷發給全市家戶，民調前沒舉辦說明會，民調結果揭曉卻產生並非最適合興建禮儀廳的東山埔出線，令人不服。前縣議員江瑞演指出，員林市以南有社頭鄉朝興殯儀館，員林市以北有彰化市大埔殯儀館，員林市不需要興建殯儀館，可改建為市立公園。

抗議民眾找來東山國小學童，有一名學童「作證」稱「民調公司到學校作問卷調查，說填圈選東山埔興建禮儀廳可以得到禮券。」

員林市公所主任秘書賴冠宇出面收下抗議民眾的陳情書，隨後市公所回應今天陳抗。市公所表示，以員林市三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）作為「員林市興建生命禮儀廳民意調查」的興建地點選項，經過全市電話抽樣民意調查與公墓鄰近居民實體訪問調查，83.0%的受訪者表示支持興建禮儀廳， 33.6%的受訪者建議興建在第二公墓區域為最高。

市公所強調，對於今天陳抗事件，市公所抱持同理心，以及親民、愛民、便民及敬民之心，一定會深入瞭解陳情的內容，並以民眾利益優先為考量，審慎評估、研議，市公所將以調查統計結果作為後續興建地點及興建設施項目整體規劃的主要依據，考量周邊環境條件及友善鄉里，抱持正面態度積極落實規畫以符市民期待。

彰化縣員林市東區居民700多人到市公所抗議，場面浩大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市東區居民700多人到市公所抗議，場面浩大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市反東山埔設置禮儀廳自救會，雇用孝女白琴和撒冥紙抗議計畫設置禮儀廳。記者黃仲裕／攝影
彰化縣員林市反東山埔設置禮儀廳自救會，雇用孝女白琴和撒冥紙抗議計畫設置禮儀廳。記者黃仲裕／攝影

員林

延伸閱讀

影／員林市公所選定東區蓋殯儀館 民眾發動大規模抗議

遭摧殘3年…建案被控日夜施工還損鄰 彰化老婦疑因此抑鬱而終

第一屆500碗／獲7碗奪魁 彰化「泉焢肉飯」實至名歸

2宜蘭惡煞怒衝彰化寵物店 店員手臂遭砍斷昏迷搶救中

相關新聞

影／彰化員林反設置禮儀廳 孝女白琴五子哭墓抗議市公所

彰化縣員林市反東山埔設置禮儀廳自救會今天發動約700人，並雇用「孝女白琴」等陣頭，到市公所抗議罔顧民意和東山國小校園安寧...

28隊搜救犬今在竹山試身手 爭獲IRO國際評量檢測認證

內政部消防署今天起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測，總計有28隊報名，除來自...

全國首次捐救災車輛贈烏克蘭 發起人不求名利募得75輛車

俄烏戰爭持續一年多，百萬生靈塗炭，社團法人台灣社區關懷協會等單位今天在彰化縣伸港鄉公所，舉行台灣第一場捐贈救災車輛的捐贈...

圓母親生前遺願 五金百貨董事長捐220萬元助弱勢

大台中五金連鎖生活館集團董事長黃進中的母親黃蔡桃6月中逝世，今日舉行告別式，秉持父母生前致力公益慈善工作的精神，共捐22...

7/27萬安46號演習 下午1點半起半小時車停人疏散

112年萬安46號演習訂於7月27日下午1時30分至2時實施，本次採「有預警、分區同時段」方式，演練交通管制重點為「車停...

影／夢幻水中花毯現蹤 武陵農場延續繡球花新生命

武陵農場位處高海拔山區，即使酷熱炎夏，氣溫仍比平地低10度左右，喜歡冷涼繡球花鮮豔綻放。為延續繡球花壽命與不同欣賞景觀，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦