影／彰化員林反設置禮儀廳 孝女白琴五子哭墓抗議市公所
彰化縣員林市反東山埔設置禮儀廳自救會今天發動約700人，並雇用「孝女白琴」等陣頭，到市公所抗議罔顧民意和東山國小校園安寧，要求撤銷興建設置案；市公所表示，將考量周邊環境條件及友善鄉里的原則下，抱持正面態度積極落實規畫以符合市民期待。
反東山埔設置禮儀廳的市民分乘10輛遊覽車、自行騎乘機車到市公所，在對面的員林公園集結後高舉抗議旗幟和拉起抗議布條，「孝女白琴」等送葬陣頭開始哭喪，廣播車輛播放「五子哭葬」音樂，抗議市公所選定東山埔興建禮儀廳。
參與抗爭的東山國小家長會長江天寶說，市公所聲稱透過公開民調，實則「黑箱作業」選定東山埔興建禮儀廳，全然不顧當地道路、民居聚落、東山國小的環境根本不適合，東區市民要求市公所撤案，否則抗爭到底。
鎮興里長黃銘得表示，員林市公所民調問卷發給全市家戶，民調前沒舉辦說明會，民調結果揭曉卻產生並非最適合興建禮儀廳的東山埔出線，令人不服。前縣議員江瑞演指出，員林市以南有社頭鄉朝興殯儀館，員林市以北有彰化市大埔殯儀館，員林市不需要興建殯儀館，可改建為市立公園。
抗議民眾找來東山國小學童，有一名學童「作證」稱「民調公司到學校作問卷調查，說填圈選東山埔興建禮儀廳可以得到禮券。」
員林市公所主任秘書賴冠宇出面收下抗議民眾的陳情書，隨後市公所回應今天陳抗。市公所表示，以員林市三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）作為「員林市興建生命禮儀廳民意調查」的興建地點選項，經過全市電話抽樣民意調查與公墓鄰近居民實體訪問調查，83.0%的受訪者表示支持興建禮儀廳， 33.6%的受訪者建議興建在第二公墓區域為最高。
市公所強調，對於今天陳抗事件，市公所抱持同理心，以及親民、愛民、便民及敬民之心，一定會深入瞭解陳情的內容，並以民眾利益優先為考量，審慎評估、研議，市公所將以調查統計結果作為後續興建地點及興建設施項目整體規劃的主要依據，考量周邊環境條件及友善鄉里，抱持正面態度積極落實規畫以符市民期待。
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