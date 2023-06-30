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28隊搜救犬今在竹山試身手 爭獲IRO國際評量檢測認證

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
內政部消防署今起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。圖／竹山消訓中心提供
內政部消防署今起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。圖／竹山消訓中心提供

內政部消防署今天起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測，總計有28隊報名，除來自國內消防及民間單位，其中有1隊來自日本救助犬訓練士協會，也報名參加評測至7月2日，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。

消防署指出，近年來我國搜救犬在2016年台南地震、2018及2022年花蓮地震，都以靈活、敏捷的表現，快速搜尋寶貴的生命，今年0206土耳其大地震行動中，我國展現「Taiwan Can Help」的支援力量，所培訓出的5隻搜救犬，與台灣搜救隊130名搜救同仁，搭乘搜救專機前往土耳其重災區阿迪亞曼省支援搜救，也是在最快時間內投入人命搜救的行列，搜救犬已是我搜救隊不可或缺的開路先鋒。

今天日本救助犬訓練士協會（RDTA）理事長村瀨英博本身也報名參加高級認證考試，村瀨表示平時不但推廣搜救犬馴養技術，更不斷精進自我並參加評量檢測，同時身兼國際搜救犬組織（IRO）的亞洲區代表，也是IRO的國際裁判，這次來台也將與我國簽署合作備忘錄MOU。

消訓中心表示，目前世界各國的搜救犬，以德國狼犬、拉布拉多、柯利犬、黃金獵犬及比利時狼犬等犬種較多；而國內目前搜救犬數量以拉布拉多為最多數，其次是德國狼犬、比利時狼犬，以及體型較小的傑克羅素梗犬。

內政部消防署今起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。圖／竹山消訓中心提供
內政部消防署今起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。圖／竹山消訓中心提供
日本救助犬訓練士協會理事長村瀨英博今天也報名參加搜救犬的高級認證考試。圖／竹山消訓中心提供
日本救助犬訓練士協會理事長村瀨英博今天也報名參加搜救犬的高級認證考試。圖／竹山消訓中心提供
內政部消防署今起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。圖／竹山消訓中心提供
內政部消防署今起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。圖／竹山消訓中心提供
日本救助犬訓練士協會理事長村瀨英博今天也報名參加搜救犬的高級認證考試。圖／竹山消訓中心提供
日本救助犬訓練士協會理事長村瀨英博今天也報名參加搜救犬的高級認證考試。圖／竹山消訓中心提供

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