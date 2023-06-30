聽新聞
test
0:00 / 0:00
28隊搜救犬今在竹山試身手 爭獲IRO國際評量檢測認證
內政部消防署今天起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測，總計有28隊報名，除來自國內消防及民間單位，其中有1隊來自日本救助犬訓練士協會，也報名參加評測至7月2日，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。
消防署指出，近年來我國搜救犬在2016年台南地震、2018及2022年花蓮地震，都以靈活、敏捷的表現，快速搜尋寶貴的生命，今年0206土耳其大地震行動中，我國展現「Taiwan Can Help」的支援力量，所培訓出的5隻搜救犬，與台灣搜救隊130名搜救同仁，搭乘搜救專機前往土耳其重災區阿迪亞曼省支援搜救，也是在最快時間內投入人命搜救的行列，搜救犬已是我搜救隊不可或缺的開路先鋒。
今天日本救助犬訓練士協會（RDTA）理事長村瀨英博本身也報名參加高級認證考試，村瀨表示平時不但推廣搜救犬馴養技術，更不斷精進自我並參加評量檢測，同時身兼國際搜救犬組織（IRO）的亞洲區代表，也是IRO的國際裁判，這次來台也將與我國簽署合作備忘錄MOU。
消訓中心表示，目前世界各國的搜救犬，以德國狼犬、拉布拉多、柯利犬、黃金獵犬及比利時狼犬等犬種較多；而國內目前搜救犬數量以拉布拉多為最多數，其次是德國狼犬、比利時狼犬，以及體型較小的傑克羅素梗犬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言