28隊搜救犬今在竹山試身手 爭獲IRO國際評量檢測認證

內政部消防署今天起在竹山訓練中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測，總計有28隊報名，除來自國內消防及民間單位，其中有1隊來自日本救助犬訓練士協會，也報名參加評測至7月2日，最終通過A、B級的犬隻將可獲得搜救犬證書，正式成為搜救犬。

消防署指出，近年來我國搜救犬在2016年台南地震、2018及2022年花蓮地震，都以靈活、敏捷的表現，快速搜尋寶貴的生命，今年0206土耳其大地震行動中，我國展現「Taiwan Can Help」的支援力量，所培訓出的5隻搜救犬，與台灣搜救隊130名搜救同仁，搭乘搜救專機前往土耳其重災區阿迪亞曼省支援搜救，也是在最快時間內投入人命搜救的行列，搜救犬已是我搜救隊不可或缺的開路先鋒。

今天日本救助犬訓練士協會（RDTA）理事長村瀨英博本身也報名參加高級認證考試，村瀨表示平時不但推廣搜救犬馴養技術，更不斷精進自我並參加評量檢測，同時身兼國際搜救犬組織（IRO）的亞洲區代表，也是IRO的國際裁判，這次來台也將與我國簽署合作備忘錄MOU。