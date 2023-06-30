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圓母親生前遺願 五金百貨董事長捐220萬元助弱勢

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
大台中五金連鎖生活館集團董事長黃進中的母親今日舉行告別式，秉持父母生前致力公益慈善工作的精神，共捐220萬元給台灣財神廟溪州武元宮等13個社團，盼照顧更多弱勢族群。圖／黃進中提供
大台中五金連鎖生活館集團董事長黃進中的母親今日舉行告別式，秉持父母生前致力公益慈善工作的精神，共捐220萬元給台灣財神廟溪州武元宮等13個社團，盼照顧更多弱勢族群。圖／黃進中提供

大台中五金連鎖生活館集團董事長黃進中的母親黃蔡桃6月中逝世，今日舉行告別式，秉持父母生前致力公益慈善工作的精神，共捐220萬元給台灣財神廟溪州武元宮等13個社團，盼照顧更多弱勢族群。

黃進中表示，他的父親黃錦泉、母親黃蔡桃，生前經常行善濟弱，生前最大心願是能再為社會貢獻。秉持父母生前致力公益慈善工作的博愛精神，父親黃錦泉2019年5月辭世舉行告別式，捐出200萬元奠儀給台灣財神廟溪州武元宮、彰化埔鹽鄉公所、忠孝會關聖帝君、福興鄉福慧慈慧堂、彰化同鄉會和台中市黃氏宗親會等社團做公益。

黃進中母親黃蔡桃今日舉行告別式，家屬懇辭奠儀，黃進中自掏腰包，共捐220萬元給台灣財神廟溪州武元宮、福興鄉福慧慈慧堂、埔鹽順澤宮管委會、台中紫元宮等13個社團，希望完成父母遺願，照顧更多弱勢族群。

黃進中說，他的父母育有4男2女，常教導子女「取之社會、回饋社會」的理念，也常提醒他們長大後，若事業有成，一定要常做公益，因此在自己能力範圍內，出錢出力，積極參與社會公益活動。黃進中說，不敢說回饋鄉里，只是在做一些好的事情，希望讓弱勢民眾，感受社會的關懷與溫暖。

公益活動

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