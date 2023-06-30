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影／夢幻水中花毯現蹤 武陵農場延續繡球花新生命
武陵農場位處高海拔山區，即使酷熱炎夏，氣溫仍比平地低10度左右，喜歡冷涼繡球花鮮豔綻放。為延續繡球花壽命與不同欣賞景觀，農場打造繡球花池，粉色、藍色、白色與紫色繡球花宛如水中夢幻花毯，別具特色。
農場擁有長達近1公里壯麗繡球花步道，有高約5公尺的「花牆」、「花瀑布」景觀，是遊客打卡熱點。
為延續美麗繡球花朵生命與花期，副場長胡發韜表示，農場打造浪漫繡球花「花池」元素，滋潤花朵延長花期，展現晶瑩剔透美感，炎炎夏日賞花特別消暑。
今年更在場部行政中心旁打造第二個更大、更美的繡球花池，湖發韜說，利用繡球花打造專屬農場的地景藝術，讓賞花增加多樣性，增添不同樂趣與意境。
繡球花顏色花語分別為，白色及粉紅色象徵「希望」、紫色的「團聚」、藍色代表「圓滿」，農場以象徵「希望」滿滿的繡球花池，為大家祈福，帶來團聚、圓滿。
武陵農場繡球花水池中，清澈水面上有著各色繡球花，如同花朵匯集舞台，交織點綴藍色、紫色、粉色、白色層層疊疊，繡球花朵在水池中輕輕搖曳，是特別的水中花毯景觀。
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