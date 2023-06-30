跨河新橋獲補助 中市北屯太平盼早動工

中市北屯、太平交界的新開發區建案林立，移入人口大增，廍子溪在北屯太原路三段、太平中山路二段無橋梁連接，居民得繞經太原路、中山路通行，地方長期呼籲新闢跨河橋梁。內政部營建署審查生活圈道路建設，中市獲5案補助，包含這座橋梁，若順利發包預計3年內可完工，可改善周邊交通，縮短20分鐘車程。

台中市建設局表示，環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程，總經費3.5億元，中央補助7成2.45億元，市府配合款1億5百萬元，將編入明年度預算，同步進行設計規畫，盼早日動工。

北屯區廍子里長董銘成說，廍子區段徵收完成後，該區域近年住宅大樓林立，5年來人口成長1倍以上，目前已達2.4萬人，成為台中人口最多的里；上下班尖峰時刻，車流量龐大，居民迫切希望市府興建該橋梁，避免繞路。

市議員曾朝榮說，他在2019年提案爭取新建橋梁，由市府評估可行性，當時市府以經費短缺，需籌措經費再辦理；2020年7月透過立委莊競程、何欣純，邀中央、地方會勘，積極爭取經費補助。

立委莊競程說，北屯、太平交界的廍子溪，除了太原六號橋、坪林橋，中間1.5公里都沒有橋梁連結，環太東路銜接新平路三段的新建橋梁，可紓解當地交通；營建署已納入生活圈道路，可串連太平、北屯廍子地區。

中市建設局表示，生活圈道路獲補助5案，總計4.4億，除環太東路銜接新平路三段橋梁，還含北屯捷運區段徵收新建聯外道路、北屯光西巷正大橋改建工程、梧棲區計畫道路開闢工程等。