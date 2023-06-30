聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨河新橋獲補助 中市北屯太平盼早動工

聯合報／ 記者黃寅劉柏均／台中報導
中北屯、太平交界的新開發區，移入人口激增，地方爭取新闢橋梁，獲得營建署核定補助。此為示意圖。圖／立委莊競程提供
中北屯、太平交界的新開發區，移入人口激增，地方爭取新闢橋梁，獲得營建署核定補助。此為示意圖。圖／立委莊競程提供

中市北屯、太平交界的新開發區建案林立，移入人口大增，廍子溪在北屯太原路三段、太平中山路二段無橋梁連接，居民得繞經太原路、中山路通行，地方長期呼籲新闢跨河橋梁。內政部營建署審查生活圈道路建設，中市獲5案補助，包含這座橋梁，若順利發包預計3年內可完工，可改善周邊交通，縮短20分鐘車程。

台中市建設局表示，環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程，總經費3.5億元，中央補助7成2.45億元，市府配合款1億5百萬元，將編入明年度預算，同步進行設計規畫，盼早日動工。

北屯區廍子里長董銘成說，廍子區段徵收完成後，該區域近年住宅大樓林立，5年來人口成長1倍以上，目前已達2.4萬人，成為台中人口最多的里；上下班尖峰時刻，車流量龐大，居民迫切希望市府興建該橋梁，避免繞路。

市議員曾朝榮說，他在2019年提案爭取新建橋梁，由市府評估可行性，當時市府以經費短缺，需籌措經費再辦理；2020年7月透過立委莊競程、何欣純，邀中央、地方會勘，積極爭取經費補助。

立委莊競程說，北屯、太平交界的廍子溪，除了太原六號橋、坪林橋，中間1.5公里都沒有橋梁連結，環太東路銜接新平路三段的新建橋梁，可紓解當地交通；營建署已納入生活圈道路，可串連太平、北屯廍子地區。

中市建設局表示，生活圈道路獲補助5案，總計4.4億，除環太東路銜接新平路三段橋梁，還含北屯捷運區段徵收新建聯外道路、北屯光西巷正大橋改建工程、梧棲區計畫道路開闢工程等。

區段徵收 梧棲 何欣純

延伸閱讀

改善聯外交通 台中環太東路銜接新平路橋梁新建工程審查通過

台中北屯清凈園區燒起來 疑切割廢床墊燒成一團火球

台中環保局北屯資源回收中心今起火 疑拆廢床墊釀禍

台74線連環撞釀火燒車2人送醫 現場事故已排除

相關新聞

跨河新橋獲補助 中市北屯太平盼早動工

中市北屯、太平交界的新開發區建案林立，移入人口大增，廍子溪在北屯太原路三段、太平中山路二段無橋梁連接，居民得繞經太原路、...

中市大甲「石頭屋」雜物占道 環局限10天改善

電影「天外奇蹟」彩色氣球屋飛上天的畫面，讓影迷驚豔；台中市大甲區有棟3樓透天厝，劉姓屋主大量堆放石頭與彩色瓶子、浮球，近...

廣角鏡／彰化慶300歲 怪獸街頭同樂

彰化慶祝建縣300年，縣府舉辦「走讀藝術節」，邀請藝術家設計8件作品，街頭怪獸出沒！彰化火車站屋頂有宇宙怪獸拿爌肉飯、肉...

影／新中橫塔塔加再次落石坍方 信義工務段：搶通時間不知

南投縣信義鄉台21線141.5公里處，距離塔塔加3公里路段，繼前先掉下巨石擋道後，今天下午一場午後大雷雨後，16時35分...

大甲石頭屋像真實版「天外奇蹟」爆紅 台中環保局：10天內改善

電影「天外奇蹟」繽紛彩色氣球高掛屋頂，飛上天夢幻畫面，影迷驚艷。台中市大甲區一棟3樓透天厝，劉姓屋主大量堆放石頭與各式彩...

汙染排水成牛奶色只罰3萬？民代籲重罰 中市府這樣說

台中市大里運動公園旁的排水昨天下午突然變白，環保局接到通報往上游追查，當場查獲位在德芳南路的一處建築工地因清洗批土桶槽，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦