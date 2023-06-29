中科二林園區規畫綠能專區 今辦投資招商說明會
中科管理長許茂新今指出，疫情逐漸趨緩，景氣持續回溫，中科二林園區將規畫綠能專區，虎尾園區也已是發展成熟的科技園區，都具有完整的規畫，廠商進駐可以大幅減少建廠土地成本，歡迎綠能和再生能源相關產業進駐。
中科管理局今與塑膠工業技術發展中心、精密機械研究發展中心舉辦「綠能產業發展座談暨中科招商投資說明會」，邀請經濟部工業局金屬機電組組長郭肇中簡報綠能及離岸風電產業發展現況與未來推動概況，同時邀請綠能產業相關業者共同參與座談及意見交流。
許茂新說，台灣刻正推動2050淨零碳排政策，綠能和再生能源產業為不可或缺的一環，尤其台灣絕大部分能源皆仰賴進口，未來綠能相關產業的發展就顯得格外重要。
中科位於台灣中部，具有地理及交通上的優勢，其中二林園區擁有大面積土地之可供建廠，土地租金每月、每平方米僅9.34元，可大幅減少廠商建廠之土地成本負擔，另公共建設及周邊交通建設仍不斷的優化及建設中。規畫朝多元發展之目標前進，包含綠色能源、循環經濟、農業生技及農業機械等產業皆是合適的進駐對象。
此外，中科所屬虎尾園區具有完整的公共設施且鄰近高鐵雲林站，區內標準廠房今年3月完工啟用，可提供100坪、200坪、300坪等空間，適合中小型企業規模廠商投資進駐。
他說，截至今年6月，中科園區已核准236家廠商，投資金額累計超過2兆4千多億元，除持續引進半導體、光電、精密機械、生物技術、電腦周邊等高科技產業進駐中科外，亦歡迎綠色能源或再生能源產業之技術研發、設備製造、關鍵零組件供應等上下游供應鏈廠商進駐園區，以發展綠能產業聚落、推動園區及地方經濟發展。
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