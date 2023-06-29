影／新中橫塔塔加再次落石坍方 信義工務段：搶通時間不知

南投縣信義鄉台21線141.5公里處，距離塔塔加3公里路段，繼前先掉下巨石擋道後，今天下午一場午後大雷雨後，16時35分再次發生落石坍方交通雙向阻斷。信義工務段表示，已派員至現場交維，這是2天內第2次坍方，這次落石更大更多，需要大型機具才能處理，目前無法預計實際排除時間。

信義工務段提醒山友、遊客，山區午後有經常性陣雨，行經新中橫公路務必小心，並查詢最新即時路況，避免行經時無法通行。

信義工務段表示，台21線新中橫公路是限制暢通路段，邊坡土石極易鬆動，不論天候晴雨都可能有落石，平日110至145公里處每日下午17時30分至隔日7時止，原本就進行夜間封閉管制，台21線133至134公里迴頭彎路段自即日起，每日上午8時至下午17時止，採機動交通管制通行。

今天下午工務段再次接獲141.5公里路段落石通報，大小不等的巨石，造成雙向道路阻斷無法通行，工務段立即調派機具進場排除。現場工程人員回報，目前無法預計實際排除時間。