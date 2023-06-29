文學音樂劇場笠山之歌 台中歌劇院7月1日起登場

新古典室內樂團製作大型「文學音樂劇場-笠山之歌」，將展開巡迴演出，7月1、2日將在台中國家歌劇院登場，民眾可一覽客家文學、音樂藝術與在地文化。

新古典室內樂團今天發布新聞稿，2022年度製作向鍾理和、鍾鐵民父子致敬的大型跨域原創作品「文學音樂劇場-笠山之歌」，將展開包括台中、台北與桃園巡演，7月1日晚上7時30分、7月2日下午2時30分，將在台中國家歌劇院登場。

作品內容講述文學家鍾理和與其妻鍾台妹，當年因同姓婚姻不容於家族而出走中國東北飽受折磨、守護堅貞愛情的故事，以及鍾理和、鍾鐵民父子，生命鍛鑄的精彩篇章。

新古典室內樂團藝術總監陳欣宜表示，希望透過這次巡演將當代音樂與文字想像的空間概念，與各種生命的樣貌進行對話，讓鍾理和、鍾鐵民充滿生命哲學、細膩描繪人生百態的文選能展現於劇場，進而探討命運根源及原鄉意識，分享在地藝術創新能量。

「笠山之歌」由陳欣宜創作發想，故事工廠藝術總監黃致凱擔任戲劇顧問，兩廳院駐館藝術家樊宗錡導演，音樂委託金曲獎作曲家劉聖賢，編劇委由國台圖創館首位駐館作家王瓊玲老師，舞台設計則力邀榮獲國家卓越建設首獎的趙建銘建築師操刀。

除了新古典室內樂團擔任全場音樂演奏，更邀集留美聲樂博士黎蓉櫻、陳慧如、旅英女高音賴珏妤、留美男中音張淳菡、知名男高音林義偉、張殷齊，以及傑出新生代舞者演員、合唱演員共同演出。