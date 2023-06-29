幼獅工業區污水管線老舊 蔡其昌爭取汰舊換新

台中市大甲幼獅工業區因污水排放管線老舊且容量不足，常有排水宣洩不及、污水溢流地面情況，立法院副院長蔡其昌爭取將污水管線汰換改善列為優先核列工項，預計明年底完工。

為徹底解決污水排放問題，立法院副院長蔡其昌今天邀集台中市議員施志昌服務處、經濟部工業局副局長楊志清、大甲幼獅工業區服務中心主任黃紫瑜、幼獅工業區廠商協進會理事長陳勝堅、太白里里長游招滿、日南里里長邱大豪等人前往會勘。

蔡其昌表示，陸續接獲許多在地廠商反應，幼獅工業區污水排放管線老舊且容量不足，常發生污水溢流地面的情況，要求經濟部工業局務必在今年發包污水管線汰換改善的設計、明年動工並期盼於年底完工。

經濟部工業局副局長楊志清指出，工業區的發展相關的配套措施應該要完整、因應時間與發展進行汰舊換新。

幼獅工業區廠商協進會理事長陳勝堅說，污水排水問題已困擾幼獅工業區廠商多年，造成許多廠商經營上的問題，希望這次工程可以如期完成。