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南投劇場藝術季7月登場 國家青年交響樂團打頭陣

中央社／ 南投縣29日電

南投文化局舉辦南投劇場藝術季，包括音樂、舞蹈、戲劇、戲曲等不同屬性表演藝術，第1場7月21日由NSYO國家青年交響樂團帶來演出，還有舞蹈、戲劇彩扮、戲劇工作坊及講座。

文化部指導、南投縣政府主辦、南投縣政府文化局、埔里鎮公所共同承辦「藝綺心動」2023年南投劇場藝術季，11組團隊將在南投縣文化局演藝廳、埔里藝文中心帶來9場精彩劇場節目、19場次工作坊，劇場節目6月29日起售，民眾可到OPENTIX兩廳院售票系統購票。

文化局今天對外宣傳，文化局長林榮森致詞表示，表演藝術產業在COVID-19疫情解封後漸漸復甦活躍，儘管民眾在疫情影響下改變許多原本生活模式，但藝術滋養仍是最安撫人心的強心劑，盼觀眾透過接觸表演藝術，找回最初體驗藝術文化的感受力，活動至11月5日。

林榮森說，今年主題「藝綺心動」，除延伸去年主題，靈感更來自「南投」在地理上恰似位於台灣心臟位置，希望豐富多元表演讓大家一起「心動」，並邀縣內學生、社區單位一起觀賞劇場節目，除多組傑出團隊參演，還有舞蹈、戲劇彩扮、戲劇等工作坊及講座。

連續4年擔任南投劇場藝術季顧問的EX-亞洲劇團團長林浿安說，今年節目策劃聚焦「在地性」，希望突破以往形式向下扎根從土地滋養在地特色與風貌，讓藝術與民眾距離更近，展開藝術與觀眾的對話，因此今年節目安排有素人與演藝團隊共同創作演出，也邀在地傑出團隊及在南投扎根數年的團隊共襄盛舉。

南投 劇場 文化局

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