大甲石頭屋像真實版「天外奇蹟」爆紅 台中環保局：10天內改善

電影「天外奇蹟」繽紛彩色氣球高掛屋頂，飛上天夢幻畫面，影迷驚艷。台中市大甲區一棟3樓透天厝，劉姓屋主大量堆放石頭與各式彩色瓶，綠意盎然植栽爬滿屋外，近期意外爆紅成為打卡熱點。警方針對垃圾與石頭占用道路，已開勸導單，限期改善；環保局限期10天改善，否則將強制執行廢棄物清運，還道於民。

這棟位於大甲區青二路上的3樓透天厝，多年前因劉姓屋主喜愛石頭，將大小不一石頭搬回住所，堆放在門口、屋頂與窗外，近期屋主再將彩色瓶罐高掛屋頂各處，任由植栽爬滿屋外，綠意盎然。

有民眾以空拍機拍下照片，意外在網路掀起討論，有人形容像電影「天外奇蹟」，也有網友說「根本是霍爾的移動城堡真實版」，吸引民眾到場打卡，成為另類網紅景點。

附近居民都稱這間透天厝為「石頭屋」，鄰居表示，因為劉姓屋主拾荒多撿拾石頭，有大有小，且從門口堆放到道路上，加上堆積垃圾發出惡臭，轉彎處阻礙汽機車通行視線，附近用路人不堪其擾，曾報案請環保局派員強制清除。

今天經環保局、日南里里長邱大豪與劉姓屋主協調，環保局給予劉男10天限期改善，環保局將於7月8日後，強制執行廢棄物清運，責令劉男自行清除。