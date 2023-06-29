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汙染排水成牛奶色只罰3萬？民代籲重罰 中市府這樣說

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市德芳南路的一處建築工地因清洗批土桶槽，將廢水直接排入水溝，導致廢水沿溝渠流入大排，造成汙染。圖／江和樹提供
台中市德芳南路的一處建築工地因清洗批土桶槽，將廢水直接排入水溝，導致廢水沿溝渠流入大排，造成汙染。圖／江和樹提供

台中市大里運動公園旁的排水昨天下午突然變白，環保局接到通報往上游追查，當場查獲位在德芳南路的一處建築工地因清洗批土桶槽，而將廢水直接排入水溝，導致廢水沿溝渠流入大排，造成汙染。市議員江和樹今說，目前看來可能僅罰3萬元，但這對業者可能不痛不癢，呼籲應該要重罰。

環保局長陳宏益說，經查工地排出的批土，成分是碳酸鈣物質，不是有毒物，只是顏色呈白色，引起市民的恐慌。依行政罰的概念，處罰是從輕、從寬開始，若是行為人違規行為不改，才會逐漸加重。

他說，依水污染防治法第30條規定，該案可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。環保局稽查人員在第一時間開單後，會給予行為人陳述意見期，看是否有理，若無理由，接著即會開出處分書，確定裁罰金額。目前仍尚正式開出處分書，金額也尚未確定。

市議員江和樹昨接獲民眾陳情後，立即通報環保局將汙染源查獲。但他事後不滿的說，排出廢水傷害的是一條河川，汙染了大家生活的環境，僅罰3萬元，不僅市民感受不到有處罰之意，建商亦時不痛不癢，何況也許10年還抓不到1次，因此他認為「應該重罰」。

據了解，批土是以樹脂石膏類的產品將牆面凹洞補平，並透過打磨讓牆面平整，否則表面會凹凸不平，無論上什麼漆都無法補救。一般批土使用後，可以報紙等將水吸乾後與桶子一起以一般廢棄物拋棄，若用水沖洗，把廢水透過溝渠排出，環保人員認為是便宜行事。

台中市議員江和樹（左三）說，汙染河川應重罰，僅罰3萬元不痛不癢。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹（左三）說，汙染河川應重罰，僅罰3萬元不痛不癢。圖／江和樹提供

議員 廢棄物 環保局長 台中市

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