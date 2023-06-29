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今日限定！捐熱血一袋抱回這個小禮物
台中捐血中心今(29日)舉辦「熱血一袋，無可取代」活動，大安區農會贊助100包大安優質「安泉米」，每包重達1公斤，活動到今天下午4點止，鼓勵民眾挽袖捐熱血，回家也能吃優質又營養好米。
捐血活動今在台中市大安區頂庄福德祠(大安郵局對面)，大安區農會贊助100包優質「安泉米」，無論民眾挽袖捐250cc、500cc熱血，今天下午4點前，可獲得每包重達1公斤的安泉米，限量100份，呼籲民眾捐出熱血，讓愛傳遞。
大安農會總幹事蔡建宗指出，大安區位處台中市西北方，為稻作產區之一，因西臨台灣海峽，有大甲溪與大安溪水灌溉，得天獨厚優異的耕作環境，使大安區成為水稻的絕佳栽培地區，米粒飽滿又好吃。
蔡建宗表示，「安泉米」榮獲111年產銷履歷達人獎，讓優質「安泉米」提升知名度外，捐助捐血活動更加有意義。
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