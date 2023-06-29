怪獸爬上彰化火車站？ 彰化走讀藝術節大驚奇

彰化迎接建縣300年，在彰化市區舉辦「彰化走讀藝術節」，除邀請知名藝術家設置8件裝置藝術作品，開啟藝術與城市空間的對話外，即日起到7月30日並舉辦表演、藝術創作、文創市集等系列活動，縣長王惠美歡迎民眾踴躍參與，一起走讀魅力彰化，穿梭半線古蹟與市區，尋訪裝置藝術之美。

縣府今天為「彰化走讀藝術節」活動宣傳，縣長王惠美說，這8件大型裝置藝術，分別在彰化車站、彰化中興莊、彰化孔子廟、彰化縣立美術館、彰化藝術館、八卦山大佛前廣場、銀橋及天空步道，還有，9件微型藝術作品，媒合藝術家與彰化藝文店家空間共創作品，串接成微型創作廊帶，歡迎大家按圖來欣賞。

另外，也規劃一系列表演藝術，每週六、日邀請知名表演團隊、街頭藝人、學校、社區團隊在彰化縣立美術館廣場演出，7月15日至7月30日期間，3個青年團隊實驗劇場，由「身聲劇場」、「魚池戲劇團」、「不二擊聲音製造所」，為古都注入新的元素；7月15日晚上舉辦1場建縣300慶典音樂會，邀請台北愛樂管弦樂團在彰化縣立體育館演出，都是免票入場。

至於16場「藝術工作坊」，由當代藝術家及在地手作教師帶著大家動手玩創意，還有16場「走讀輕旅行」共6條路線，以藝術融入在地文化、建築、美食及生態，有幾個場次都已經秒殺了，剩下的名額請大家把握機會。

每個周末在縣立美術館廣場、中興莊都有不同主題特色「文創市集」，集滿點就送好禮，搭配縣府GO購消費活動，7月至9月只要消費200元，上傳發票就能參加摸彩活動，同時文化局也準備闖關紀念品。

王惠美說，這次活動也串聯75家藝文店家，活動期間只要集戳章至店家消費都有折扣，集章並闖關成功、打卡或完成學習單，就送好禮，也歡迎青年朋友使用文化成年禮金，給予藝術家鼓勵；另外，填問卷還可以參加摸彩，包括Apple Watch等多項好禮，歡迎大家一起來走讀彰化，欣賞好的藝術品。