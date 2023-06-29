影／台3線顛波如坐雲霄飛車 江啟臣爭取4800萬燙平4.8公里「波浪路」

台中市台3線是往返市區與豐原山城重要路段，上下尖峰時段車流量大，道路坑洞修補，騎士戲稱如跳「波浪舞」，國民黨立委江啟臣說，「台3線特別顛波，就像在坐雲霄飛車」；江啟臣爭取4800萬元預算，要求公路總局台中段將燙平台3線石岡區至潭子區計4.8公里路段，力拚今年底完工。

台3線俗稱「內山公路」，是台中市區往返潭子、豐原、石岡、東勢區的重要山城道路，涵蓋中山路、豐勢路段等，沿途潭子加工區、國中小學區與豐原警分局等機關林立，上下班車流量大，但多年來道路鋪設挖挖補補，凹凸不平，機車族戲稱，「上路就像跳波浪舞，好危險！」

江啟臣、市議員邱愛珊今天上午會同交通部公路總局、台中市養護工程處、豐原區公所等相關單位會勘。江啟臣說，省道肩負更大道路運輸責任，尤其台3線全長438.7公里，僅次台9線與台1線，是全台第三長的省道，更應格外重視。

江啟臣說，台3線雙向道路已年久失修，沒有徹底刨除路面，他自己跑行程「台3線特別顛波，就像在坐雲霄飛車」，也替路上用路人捏把冷汗，相當危險；其次，因為車流量大，使用度高，爭取到經費，就應把握時間加緊改善。

這次針對台3線豐原端164K至172K重要路段進行現勘，共計有6處路段，總經費約4800萬，可望改善總長4.79公里的路段。

交通部公路總局第二區養護工程處台中段長陳俊彰表示，若發包工程順利，力拚今年底順利刨除修復；為避免施工期間的交通黑暗期，施工會有交維計畫，視交通狀況進行調撥車道與夜間施工，施工期程約3個月。