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南投敬老卡更好用 7月1日公車、台鐵、計程車都可用

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投敬老愛心卡7月1日擴大使用範圍，縣長許淑華提醒長者，使用敬老卡可搭乘計程車、客運、國道客運、台鐵更方便。圖／南投縣政府提供
南投敬老愛心卡7月1日擴大使用範圍，縣長許淑華提醒長者，使用敬老卡可搭乘計程車、客運、國道客運、台鐵更方便。圖／南投縣政府提供

南投縣敬老愛心卡7月1日起擴大使用範圍，除了可搭乘台鐵補助車票，並新增干城衛星車隊等2家計程車隊，共計7家計程車隊4037輛特約計程車，提供南投縣長者及身心障礙朋友更便利的交通服務。

南投縣社會及勞動處表示，特約計程車皆會張貼南投特約計程車辨識車貼，方便民眾辨識與搭乘使用；特約計程車隊都將提供電話或APP預約，照顧年長者及身心障礙朋友舒適的運輸服務，為有效擴充縣內計程車服務量能，縣府又委託干城衛星車隊協助整合有意願計程車業者，完成刷卡機設備裝設，投入敬老愛心卡刷卡服務。

7月1日起，南投敬老愛心卡共可用於四類大眾運輸系統，搭乘公路客運全額折抵、國光號國道客運全額折抵、7家特約計程車隊每趟補助85點、台鐵車票每趟補助150點。

南投縣政府提醒，敬老愛心卡僅限本人使用，每月補助1000點，月底點數未使用完無法累計，建議民眾可自行儲值金額於卡片內。凡設籍於南投縣65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者，攜帶相關證件與2吋彩色照片2張、印章到戶籍地公所即可免費申辦。

南投縣敬老愛心卡計程車辨識車貼，方便長者搭乘計程車。圖／南投縣政府提供
南投縣敬老愛心卡計程車辨識車貼，方便長者搭乘計程車。圖／南投縣政府提供

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