聽新聞
test
0:00 / 0:00
改善聯外交通 台中環太東路銜接新平路橋梁新建工程審查通過
台中市立委莊競程今指出，地方期盼的「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」，已經內政部營建署審查通過，中央將補助70%的工程經費，將有效改善廍子地區聯外交通。
莊競程說，北屯區廍子里太原路至太平區中山路間，並無東西向橋梁連結，廍子里長董銘成與當地民眾不斷陳情，指該區域兩側皆為廍子區段徵收區，住宅大樓林立，近年來，大量人口移入，每逢上下班尖峰時刻，車流量龐大，居民迫切希望市府盡速興建橋梁，避免用路人繞路，且興建期間應降低工程期間對附近交通的衝擊。
環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程位置，位在新平路三段與祥順路口處。該橋橫跨廍子溪銜接環太東路，串連北屯及太平廍子地區人車通行，有效改善當地交通便利性與疏導交通壅塞情形。
市議員曾朝榮也說，他在2019年提案爭取新建橋梁，並辦理會勘，由市府評估可行性，當時市府以經費短促，需等經費籌措有著落再辦理。2020年7月2日他與董銘成透過立委莊競程、何欣純，邀營建署與市府新建工程處、交通局等會勘，積極爭取經費補助。
莊競程說，「環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程」經營建署以「111至116年生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」審查核定，工程經費3億5千萬元，中央補助7成2億4500萬元，同案爭取的「北屯區光西巷正大橋改建工程」亦獲通過，經費7200萬元，中央補助7成，5040萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言