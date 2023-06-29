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改善聯外交通 台中環太東路銜接新平路橋梁新建工程審查通過

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市立委莊競程（右二）今指出，地方期盼的「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」，已經內政部營建署審查通過。圖／莊競程提供
台中市立委莊競程（右二）今指出，地方期盼的「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」，已經內政部營建署審查通過。圖／莊競程提供

台中市立委莊競程今指出，地方期盼的「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」，已經內政部營建署審查通過，中央將補助70%的工程經費，將有效改善廍子地區聯外交通。

莊競程說，北屯區廍子里太原路至太平區中山路間，並無東西向橋梁連結，廍子里長董銘成與當地民眾不斷陳情，指該區域兩側皆為廍子區段徵收區，住宅大樓林立，近年來，大量人口移入，每逢上下班尖峰時刻，車流量龐大，居民迫切希望市府盡速興建橋梁，避免用路人繞路，且興建期間應降低工程期間對附近交通的衝擊。

環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程位置，位在新平路三段與祥順路口處。該橋橫跨廍子溪銜接環太東路，串連北屯及太平廍子地區人車通行，有效改善當地交通便利性與疏導交通壅塞情形。

市議員曾朝榮也說，他在2019年提案爭取新建橋梁，並辦理會勘，由市府評估可行性，當時市府以經費短促，需等經費籌措有著落再辦理。2020年7月2日他與董銘成透過立委莊競程、何欣純，邀營建署與市府新建工程處、交通局等會勘，積極爭取經費補助。

莊競程說，「環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程」經營建署以「111至116年生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」審查核定，工程經費3億5千萬元，中央補助7成2億4500萬元，同案爭取的「北屯區光西巷正大橋改建工程」亦獲通過，經費7200萬元，中央補助7成，5040萬元。

「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」示意圖。圖／取自台中市政府公告資料
「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」示意圖。圖／取自台中市政府公告資料
「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」示意圖。圖／取自台中市政府公告資料
「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」示意圖。圖／取自台中市政府公告資料

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