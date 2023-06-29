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南投鳳梨鮮甜上市 農糧署結合農會促地產地消

中央社／ 南投縣29日電

南投縣鳳梨種植面積逾1100公頃，豐產期6月至8月，為穩定產銷並促進地產地消，農糧署中區分署、南投縣政府輔導產地公所及農會辦理系列行銷活動；草屯鎮、水里鄉葡萄也上市。

行政院農業委員會農糧署中區分署今天發布新聞稿表示，近年南投縣鳳梨種植面積超過1100公頃，豐產期6月至8月，為穩定鳳梨產銷，農糧署輔導南投地區公所及農會辦理系列行銷活動，由名間鄉農會開始，接續草屯鎮農會、水里鄉農會、名間鄉公所陸續辦理。

農糧署中區分署表示，南投縣名間鄉是台灣5大鳳梨產區之一，主要產季6月至8月，沿山坡種植的金鑽鳳梨（台農17號）肉質細緻、酸甜爽口，深受消費市場喜愛，這次系列活動由南投縣政府協力統籌，民眾可在暑假期間走訪南投品嚐當季美味鳳梨。

中區分署表示，暑假是南投鳳梨及當季水果行銷重點季節，名間鄉農會日前辦理行銷鳳梨活動，進入暑假後，草屯鎮農會30日至7月1日在稻香風情館、水里鄉農會7月8日、9日在車埕火車站廣場、名間鄉公所7月15日至8月20日每週末在名間親子生態園區辦理展售活動。

中區分署表示，除鳳梨，草屯鎮農會、水里鄉農會同時推廣當地「草農珠」及「黑紫玉」葡萄品牌，讓消費者同時享受更多在地好滋味；草屯鎮農會表示，明天及7月1日活動包含鳳梨、葡萄等鮮果品嚐、栗子南瓜米粉炒新品發表、水果創意飲品調製等。

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