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彰化向陽長照館再闖關 市代會通過

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案昨天再向市代會闖關，市長林世賢通過百餘名旁聽民眾進入市代會。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案昨天再向市代會闖關，市長林世賢通過百餘名旁聽民眾進入市代會。記者劉明岩／攝影

總經費1.7億元的彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案，上月市代會臨時會審查時，反對的居民動員旁聽，部分市代也質疑未有配套，最後市公所自動撤案。不過，支持居民則發動連署，市公所昨天再向市代會闖關，支持及反對居民動員100多人到場旁聽，最後以17比2票壓倒性表決通過。

向陽長照樂活館新建工程，由衛福部補助3378萬元，其餘1.4億餘元由縣府自籌，市公所不用配合款。不過，現有的向陽活動中心必須打掉改建，規畫5樓、建坪約800坪的整合式長照衛福大樓，其中一樓保留做為社區活動中心使用，二樓設置托嬰中心、三樓為長照據點及輔具中心，四樓為社區式日照中心，五樓則是婦幼使用的彰化夢想館。

市公所表示，公所已提出多項配套與回饋方案，包括除了為設籍彰化市民眾保留3成托嬰中心名額、工作人員優先錄取在地民眾外，長照名額也將優先提供3成供向陽里民申請；承諾新大樓會保留同樣207坪的面積給市公所、社區無償使用。

至於社區部分民眾擔心長照大樓施工期間，社區居民無處可活動，市公所表示，已找到公園內一處閒置空間，可闢為替代的社區活動中心使用。原先一旁向陽公園的兒童設施及排水問題，也會一併進行整體規畫及改善。

市長林世賢感謝市代會支持，強調「一國中學區一日照中心」是政府重要的長照政策之一，現在有中央、地方政府齊心協力，將長日照托幼中心蓋在市區，年輕人就可以就近上下班，接送方便。

長照 向陽 彰化 林世賢 衛福部

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