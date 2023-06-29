彰化向陽長照館再闖關 市代會通過

總經費1.7億元的彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案，上月市代會臨時會審查時，反對的居民動員旁聽，部分市代也質疑未有配套，最後市公所自動撤案。不過，支持居民則發動連署，市公所昨天再向市代會闖關，支持及反對居民動員100多人到場旁聽，最後以17比2票壓倒性表決通過。

向陽長照樂活館新建工程，由衛福部補助3378萬元，其餘1.4億餘元由縣府自籌，市公所不用配合款。不過，現有的向陽活動中心必須打掉改建，規畫5樓、建坪約800坪的整合式長照衛福大樓，其中一樓保留做為社區活動中心使用，二樓設置托嬰中心、三樓為長照據點及輔具中心，四樓為社區式日照中心，五樓則是婦幼使用的彰化夢想館。

市公所表示，公所已提出多項配套與回饋方案，包括除了為設籍彰化市民眾保留3成托嬰中心名額、工作人員優先錄取在地民眾外，長照名額也將優先提供3成供向陽里民申請；承諾新大樓會保留同樣207坪的面積給市公所、社區無償使用。

至於社區部分民眾擔心長照大樓施工期間，社區居民無處可活動，市公所表示，已找到公園內一處閒置空間，可闢為替代的社區活動中心使用。原先一旁向陽公園的兒童設施及排水問題，也會一併進行整體規畫及改善。

市長林世賢感謝市代會支持，強調「一國中學區一日照中心」是政府重要的長照政策之一，現在有中央、地方政府齊心協力，將長日照托幼中心蓋在市區，年輕人就可以就近上下班，接送方便。