彰化兩總統教育獎得主 都克服身心障礙成為運動好手

國立彰化特殊教育學校學生楊明燈克服身體障礙，除了是學校啦啦隊和民族舞團的台柱，還有街頭藝人資格；來自單親及中低收入家庭溪州鄉成功國小學生楊喬崴，雖然有過動症，則成為海陸兩棲運動好手，得獎無數。他們都獲得今年總統教育獎，彰化縣長王惠美今天接見時，頒發各1萬元獎學金，讚揚他們逆流而上、力爭上游的生命故事。

教育處表示，楊明燈是唐氏症患者，在母親陪伴下，從8個月開始進行早療課程，小學開始接觸運動，滾球、直排輪、扯鈴、游泳、水上芭蕾都是強項。雖然肌肉張力低、平衡感差，練習時經常跌倒，大小傷口遍布全身，面對媽媽心疼的眼神，他總能擦乾眼淚與汗水，並且站起來堅持下去。

教育處指出，楊明燈個性熱情活潑、愛好表演，是學校啦啦隊和民族舞團的台柱，連續兩年榮獲彰化縣學生舞蹈比賽乙組民俗舞第一名，並獲得2010年台灣中南區啦啦隊比賽優等獎，他也有苗栗縣街頭藝人資格，表演項目包括演奏葫蘆絲、陶笛吹奏及扯鈴。他在校樂於幫助同學，在校外是唐寶寶大禮樂團成員，獲得2022年全國心智障礙者才藝大賽音樂表演成人團體組第二名，常參加公益演出，也是水上芭蕾舞協會身障運動員，參與國際交流及競賽。

楊明燈說，因為先天比別人弱，所以要更加努力學習，讓自己「聚小小燈火成閃耀生命的燈塔」。他謝謝老師指導，也感謝媽媽照顧，未來他想要成為一位街頭藝人賺錢，也希望去世界各地表演，讀大學，請大家為他加油。

楊喬崴幼兒時被診斷有注意力不足過動症等綜合症狀，他外表雖與一般人無異，在團體生活中，對他來說一點都不容易。但他從未放棄學習，從小學一年級開始接觸溜冰、游泳等運動，由於學習能力很慢，教練總是特地為他留下，不厭其煩地耐心指導。

楊喬崴住家地處偏鄉，沒有夜間游泳池，除了平日在學校的例行訓練，媽媽不辭辛苦地接送，利用夜間及假日到外縣市的場地加強練習。在受訓過程中，經常在溜冰時跌跤、雙腳起水泡，甚至指甲脫落；他在游泳時還曾經割傷下巴，縫了6針，包紮完後再繼續回隊訓練，從不喊痛，也不會因受傷而放棄。

他憑藉過人的體力和認真的態度，勤奮不懈、持之以恆的練習，在各種賽事中迭有斬獲，並在2022年特殊奧林匹克輪滑競速選拔賽1000公尺勇奪金牌、全國身心障礙運動會特奧輪鞋100公尺及300公尺摘下雙金，以及全國學聯盃游泳錦標賽25公尺蛙式拿下銅牌，成為「水陸兩棲」的運動健將。