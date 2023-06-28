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馬英九低調訪彰化！參觀陳炳臣畫展形容「抽象但也具象」 畫家反應曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
前總統馬英九今天到彰化縣參觀金獎畫家陳炳臣（左）的畫作。記者簡慧珍／攝影
前總統馬英九今天到彰化縣參觀金獎畫家陳炳臣（左）的畫作。記者簡慧珍／攝影

前總統馬英九今天走訪彰化縣定調為私人行程，上午到南彰潮間帶，下午參觀1895乙未戰爭紀念館和陳炳臣畫展，並未談到昔日愛將金溥聰被延攬到侯友宜競選團隊的事。

馬英九行程緊湊，未公開談話，所到之處許多民眾「捕獲野生馬前總統」都又驚又喜，向他打招呼「馬總統好」，馬英九微笑點頭示意，臉部除了戴太陽眼鏡的部位，其餘紅咚咚，很明顯今天上午在南彰潮間帶曝曬，旁人問到「太陽很大，被曬的嗎？」他也只是微笑。

參觀國際金獎畫家陳炳臣的畫展時，陳炳臣導覽解說每一幅的題材和所在地點，馬英九下簡短評論畫作「抽象但也具象」，陳炳臣立刻回應「一語道破」。馬英九觀賞陳炳臣筆下櫻花時又說「畫中有詩，詩中有畫。」陳炳臣點頭回答「畫中有詩意」。觀賞完畫作，馬英九應民眾要求合影留念後即離去。

馬英九 畫作 金溥聰 侯友宜

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