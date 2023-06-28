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南投埔里山城歷史數位化 產業埔里電子書問世

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮公所將「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」展覽數位化以電子書呈現，利於保存傳承及線上查閱。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所將「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」展覽數位化以電子書呈現，利於保存傳承及線上查閱。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里位居台灣地理中心，為讓民眾了解當地產業發展脈絡，當地去年以「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」為主題策展，受民眾肯定，為妥善保存及傳承相關產業歷史，也利於查詢使用，公所彙整以數位化呈現，成為鎮內第2部電子書

埔里鎮公所指出，埔里雖位居台灣中心地帶，但被高山、河流等特殊地形阻隔，導致交通運輸困難不便，產業發展較其他地區緩慢，不過貿易仍隨歷史進程、族群交流，以及「三鐵」輕便車、火車、電車等交通變遷，開拓地方特色產業發展。

而呈現埔里產業發展脈絡，由官產學界組成的「埔里生活博物館」去年獲文化部補助，以「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」為主題策展，帶民眾探看漢番交易、糖業、樟腦、造酒、打鐵街、標本剝製、造紙、天然漆等產業的歷史風華與故事。

埔里鎮長廖志城說，為期4週的實體展覽不僅有靜態展示，也有體驗活動，民眾透過展覽像走入時光隧道，深入認識埔里鎮的交通變革、族群文化與地方產業，因此獲地方熱烈回響，受民眾肯定，並希望將展覽內容數位化，方便隨時查閱。

埔里公所因此彙整實體展覽內容，並且重新編排，數位化出版「產業埔里－台灣中心的開拓故事特展」電子書，也是繼去年首度發表「溪南國小創校百年埔里教育影像故事」電子書後，是鎮內第2部電子書，妥善達到使用方便及文化傳承。

廖志城說，數位化電子書將會提供給鎮內各級學校的鄉土教學老師，做為進行教材編輯時的基礎資料，讓在地孩子認識埔里鎮的產業歷史，並傳承家鄉重要產業文化，有興趣的民眾也利用網路在線上閱讀，網址為http://122.117.95.150/300

南投埔里鎮公所將「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」展覽數位化以電子書呈現，利於保存傳承及線上查閱。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所將「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」展覽數位化以電子書呈現，利於保存傳承及線上查閱。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所將「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」展覽數位化以電子書呈現，利於保存傳承及線上查閱。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所將「產業埔里‧台灣中心的開拓故事」展覽數位化以電子書呈現，利於保存傳承及線上查閱。圖／埔里鎮公所提供

埔里 電子書 廖志城

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