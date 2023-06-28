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國民黨發言人林家興投入中市立委選舉 強調要用空戰勝出

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨發言人林家興投入台中大里太平立委選舉。圖／國民黨提供
國民黨發言人林家興投入台中大里太平立委選舉。圖／國民黨提供

國民黨發言人林家興昨天登記參加國民黨台中市立委第7選區黨內初選，他今指出，經過在選區的拜訪，感受到基層支持者「振奮」而他知道對手、民進黨現代立委何欣純地方耕耘已久，因此未來會運用社群網路並以拋出議題的空戰方式打這場選戰。

林家興說，自己雖姓林，但跟霧峰林家或大里的歷史人物林爽文並無淵源。不過，他祖先是浙江溫州，同姓林，5百年前就是一家人，他目前也擔任全國林氏宗親會的理事，此次參選有受到宗親們的鼓勵。

他說，何欣純地方耕耘久，與一些社團、地方組織都熟悉，因此陸戰上他雖打不贏，但他最終會用空戰的方式勝出。林家興也舉例說，市長盧秀燕最初參選市長時，也是最終聲勢才上來，他也會努力證明自己的能力、爭取選民認同，未來當選好好為選民服務。

林家興 何欣純 國民黨

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