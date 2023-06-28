聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨發言人林家興投入中市立委選舉 強調要用空戰勝出
國民黨發言人林家興昨天登記參加國民黨台中市立委第7選區黨內初選，他今指出，經過在選區的拜訪，感受到基層支持者「振奮」而他知道對手、民進黨現代立委何欣純地方耕耘已久，因此未來會運用社群網路並以拋出議題的空戰方式打這場選戰。
林家興說，自己雖姓林，但跟霧峰林家或大里的歷史人物林爽文並無淵源。不過，他祖先是浙江溫州，同姓林，5百年前就是一家人，他目前也擔任全國林氏宗親會的理事，此次參選有受到宗親們的鼓勵。
他說，何欣純地方耕耘久，與一些社團、地方組織都熟悉，因此陸戰上他雖打不贏，但他最終會用空戰的方式勝出。林家興也舉例說，市長盧秀燕最初參選市長時，也是最終聲勢才上來，他也會努力證明自己的能力、爭取選民認同，未來當選好好為選民服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言