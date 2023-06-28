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民眾黨徵召蔡壁如挑戰蔡其昌 國民黨：最有可能藍白合

聯合報／ 記者游昇、陳秋雲／台中即時報導
前立委蔡壁如（左）由民眾黨徵召參選台中立委第一選區，圖為蔡與鎮瀾宮董事長鄭銘坤聊地方事。記者游振昇／攝影
前立委蔡壁如（左）由民眾黨徵召參選台中立委第一選區，圖為蔡與鎮瀾宮董事長鄭銘坤聊地方事。記者游振昇／攝影

民眾黨中央今投票，通過徵召前立委蔡壁如參選台中市第一選區。這個選區可能成為中市唯一有「藍白合」的機會。蔡壁如說，黨徵召，該準備的就要準備，她也要發揮團結「可團結的一切力量」，助攻柯文哲選總統。

蔡壁如正式獲民眾黨中央徵召，將參選台中市第一選區，挑戰立院副院長蔡其昌。國民黨第一選區初選昨起受理領表登記，目前還無人登記。市黨部主委顏文正說，國民黨如有人登記，就要力拚到底，如果截止無人登記，可以討論「藍白合」。

柯文哲稍早受訪時說，不是只有台中一個選區的問題，更重要的是中彰投，不是只有一個選區問題，要全盤戰略考量，還要再詳細規劃。至於藍白合、綠白合，他說，民眾黨什麼人的票都要，更重要的是幫台灣選出最好的人才。

蔡壁如表示，中台灣是兵家必爭之地，黨徵召，她該準備的就要準備。她到台中不是一天、兩天，擔任立委時就負責中部督導，大選決戰中台灣，民眾黨的政策會全盤考量。她說，民眾黨是成立才4年的新興政黨，開拓基層總是要有人做、要帶頭做，勇於挑戰，她會團結可團結的一切力量，不只非綠聯盟，而是結合理念相同的人，助攻柯文哲。

台中市第一選區，究竟是蔡其昌與蔡壁如的「蔡蔡之爭」，還是藍綠白的「三腳督」選戰，明天國民黨截止登記，就會明朗化。

蔡壁如 民眾黨 藍白合

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