台中南屯老街紅漆路面易滑難維護 市府改新鋪柏油未上漆

南屯老街為中市府重要景點之一，有民眾發現，老街路面重新鋪裝，發現地板變為柏油路，變較平整好走，但少了老街風味。南屯區長林秋萬表示，該處鋪裝本為柏油路面，十年前以紅色漆面鋪裝，但遇雨易滑，幾經整修路面狀況不佳，故保留兩側黃色波浪及穿山甲造型地磚，重新鋪設柏油，並考量維護，未再上漆。

南屯老街又名「犁頭店街」，沿街老式建築多，最老有近200年老店，古意盎然，又鄰近國定古蹟「萬和宮」，成為民眾日常休憩散步好去處。但有民眾發現，南屯老街自南屯路至萬和宮段，路面重新鋪裝，呈現柏油原色，少了老街古意。

南屯里長林秋潭說，該路段平時車流多，加上開挖地下管線，各家廠商維護僅以補丁方式修補，幾經數年使用，路面已凹凸不平、破舊不堪，衝擊地方交通。

林秋萬表示，該處本為柏油鋪裝，約十年前漆上紅色漆面，搭配兩側黃色波浪磚面，營造老街氣氛，但地下埋有管線，幾經開挖填補，路況不佳，故重新鋪裝柏油路面。

林秋萬說，原柏油路漆上紅色路面，曾因雨發生民眾打滑自摔案件，且約2年左右會開始掉色，故考量後續維護及交通安全，此次純粹以柏油材質，鋪設中間主要行駛路面，兩側保留黃色波浪及穿山甲造型地磚，維持風貌。