快訊

汐止私幼餵藥案全案簽結…毛髮、處方箋送驗「無檢出」 士檢認無犯罪

瓦格納兵變讓普丁神話破滅！專家：烏俄戰爭邁入終章

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中南屯老街紅漆路面易滑難維護 市府改新鋪柏油未上漆

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中南屯老街路面重新鋪裝，發現地板變為柏油路，變較平整好走，但少了老街風味；市府表示，基於安全、維護考量重新鋪設，未再上漆。記者劉柏均／攝影
台中南屯老街路面重新鋪裝，發現地板變為柏油路，變較平整好走，但少了老街風味；市府表示，基於安全、維護考量重新鋪設，未再上漆。記者劉柏均／攝影

南屯老街為中市府重要景點之一，有民眾發現，老街路面重新鋪裝，發現地板變為柏油路，變較平整好走，但少了老街風味。南屯區長林秋萬表示，該處鋪裝本為柏油路面，十年前以紅色漆面鋪裝，但遇雨易滑，幾經整修路面狀況不佳，故保留兩側黃色波浪及穿山甲造型地磚，重新鋪設柏油，並考量維護，未再上漆。

南屯老街又名「犁頭店街」，沿街老式建築多，最老有近200年老店，古意盎然，又鄰近國定古蹟「萬和宮」，成為民眾日常休憩散步好去處。但有民眾發現，南屯老街自南屯路至萬和宮段，路面重新鋪裝，呈現柏油原色，少了老街古意。

南屯里長林秋潭說，該路段平時車流多，加上開挖地下管線，各家廠商維護僅以補丁方式修補，幾經數年使用，路面已凹凸不平、破舊不堪，衝擊地方交通。

林秋萬表示，該處本為柏油鋪裝，約十年前漆上紅色漆面，搭配兩側黃色波浪磚面，營造老街氣氛，但地下埋有管線，幾經開挖填補，路況不佳，故重新鋪裝柏油路面。

林秋萬說，原柏油路漆上紅色路面，曾因雨發生民眾打滑自摔案件，且約2年左右會開始掉色，故考量後續維護及交通安全，此次純粹以柏油材質，鋪設中間主要行駛路面，兩側保留黃色波浪及穿山甲造型地磚，維持風貌。

鄰近的萬和宮則表示，老街路面由區公所權責，尊重主管機關決議。

台中南屯區長林秋萬表示，十年前該路面以紅色漆面鋪裝，但遇雨易滑，幾經整修路面狀況不佳，重新鋪設柏油，並考量維護及交安，未再上漆。記者劉柏均／攝影
台中南屯區長林秋萬表示，十年前該路面以紅色漆面鋪裝，但遇雨易滑，幾經整修路面狀況不佳，重新鋪設柏油，並考量維護及交安，未再上漆。記者劉柏均／攝影

老街 國定古蹟 台中市

延伸閱讀

影／台南玉井挖路埋管惹民怨 水公司說明會遭抗議

數值異常！竹北莊敬六街、勝利二路今開挖勘查

一場大雨東市場問題浮出 臟器油脂汙染路面

台中市議員質疑路並不平坦 市府：未來每條燙平路皆量測

相關新聞

國民黨發言人林家興投入中市立委選舉 強調要用空戰勝出

國民黨發言人林家興昨天登記參加國民黨台中市立委第7選區黨內初選，他今指出，經過在選區的拜訪，感受到基層支持者「振奮」而他...

民眾黨徵召蔡壁如挑戰蔡其昌 國民黨：最有可能藍白合

民眾黨中央今投票，通過徵召前立委蔡壁如參選台中市第一選區。這個選區可能成為中市唯一有「藍白合」的機會。蔡壁如說，黨徵召，...

台中南屯老街紅漆路面易滑難維護 市府改新鋪柏油未上漆

南屯老街為中市府重要景點之一，有民眾發現，老街路面重新鋪裝，發現地板變為柏油路，變較平整好走，但少了老街風味。南屯區長林...

彰化向陽長照樂活館再闖關 市代會17比2壓倒性表決通過

總經費1.7億元的彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案，上月市代會臨時會審查時，遭反對派動員旁聽，部分市代也質疑未...

彰化縣一縣兩制？省道畫導盲線 縣道卻不畫

行人穿越道近日成熱門話題，近日彰化縣部分行人穿越道多出3條線垂直線，不僅有些行人困惑，駕駛人更擔心是否為新埋設的「壓線」...

芬園鄉不再是「孤兒」 彰化縣自來水服務7月起事權統一

彰化縣自水來普及率已超過96%，普及率最低的芬園鄉自來水服務，卻歸管轄台中及南投的第四區管理處，被譏為彰化的「孤兒」。不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦