柯文哲：「九二共識」卅年定義不清 善意交往更重要

國台辦發言人朱鳳蓮指出，兩岸在「九二共識」基礎上簽署簽署了「海峽兩岸經濟合作框架協定（ECFA）」，兩岸協商談判的基礎不能受到損害。民眾黨主柯文哲回應，九二共識一直找不到明確的定義，他認為不要侷限在「一個名詞」，搞得大家都不高興，有實質交往、有善意比較重要。

柯文哲今天到大甲鎮瀾宮參拜，由副董鄭銘坤、前立委顏寬恒陪同。柯文哲受訪被問到，國台辦發言人朱鳳蓮針對九二共識與服貿的看法，柯是否認同九二共識、一個中國嗎？

柯文哲說，到底九二共識內容是什麼 ？到現在都找不到九二共識文字上明確的定義，九二共識在台灣已超過卅年，為何要僅侷限在一個名詞？不要搞大家都不高興，沒有必要。有實質交往，有善意比較重要。