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彰化向陽長照樂活館再闖關 市代會17比2壓倒性表決通過

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，市長林世賢通過百餘名旁聽民眾進入市代會。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，市長林世賢通過百餘名旁聽民眾進入市代會。記者劉明岩／攝影

總經費1.7億元的彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案，上月市代會臨時會審查時，遭反對派動員旁聽，部分市代也質疑未有配套，最後市公所自動撤案。不過，支持居民則發動連署，市公所今天再向市代會闖關，支持及反對居民動員100多人到場旁聽，最後以17比2票壓倒性表決通過。

向陽長照樂活館新建工程，由衛福部補助3378萬元，其餘1.4億餘元由縣府自籌，市公所不用配合款。不過，卻要把現有的向陽活動中心打掉，使用這筆市有地新建，規畫5樓建築、建坪約800坪的整合式長照衛福大樓，其中一樓保留做為社區活動中心使用，二樓設置托嬰中心、三樓為長照據點及輔具中心，四樓為社區式日照中心，五樓則是婦幼使用的彰化夢想館。

由於既有土地是市有地，興建長照樂活館必須取得土地使用同意書，市公所向市代會臨時會上月審查鎩羽而歸後，支持興建居民發動連署，取得850人支持做為籌碼外，衛生局與市公所再與居民開說明會。今天重新闖關，反對者約動員30多人到市代會旁聽，支持興建居民則有70多人到場，讓市代會籠罩風雨欲來的氛圍。

市民代表王世烈反對打掉向陽活動中心改建長照樂活館，除認為有其他取代方案，改建是為消化預算，浪費公帑，更強調此案已造成地方分歧，甚至造成對立；市代鐘芮妤、周平也質疑市公所提供土地給縣府使用，但彰化市實際得到的使用空間相對不足，市公所有必要爭取應有的權益。

最後，市代會主席陳文賓裁示表決，出席人數21人（不含主席），贊成17人、反對2人、棄權2人，支持興建獲壓倒性勝利。

市公所表示，公所已提出多項配套與回饋方案，包括除了將為設籍彰化市的民眾保留三成的托嬰中心名額、工作人員優先錄取在地民眾外，長照名額也將優先提供三成供向陽里民申請；也承諾新大樓會保留同樣207坪的面積給市公所、社區無償使用，福利只會更好，不會變差。

至於社區部分民眾擔心，長照大樓施工期間，社區居民無處可活動，市公所已找到公園內一處閒置空間，可闢為替代的社區活動中心使用。此外，原先一旁向陽公園的兒童設施及排水問題，也會一併進行整體規劃及改善，希望能在時代變遷下符合市民需求，彰化市公所希望與縣政府合作一同打造老少共融的多元化服務、造福里民。

市長林世賢對市代會支持表示感謝，強調「一國中學區一日照中心」是政府重要的長照政策之一，現在有中央、地方政府齊心協力，要將長日照托幼中心蓋在市區，年輕人就可以就近上下班接送方便。

彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，支持及反對居民共動員上百人旁聽。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，支持及反對居民共動員上百人旁聽。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，支持及反對居民共動員上百人旁聽。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，支持及反對居民共動員上百人旁聽。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，支持及反對居民共動員上百人旁聽。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，支持及反對居民共動員上百人旁聽。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，市長林世賢通過百餘名旁聽民眾進入市代會。記者劉明岩／攝影
彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案今天再向市代會闖關，市長林世賢通過百餘名旁聽民眾進入市代會。記者劉明岩／攝影

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