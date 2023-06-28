彰化向陽長照樂活館再闖關 市代會17比2壓倒性表決通過

總經費1.7億元的彰化市向陽長照樂活館新建工程土地使用同意案，上月市代會臨時會審查時，遭反對派動員旁聽，部分市代也質疑未有配套，最後市公所自動撤案。不過，支持居民則發動連署，市公所今天再向市代會闖關，支持及反對居民動員100多人到場旁聽，最後以17比2票壓倒性表決通過。

向陽長照樂活館新建工程，由衛福部補助3378萬元，其餘1.4億餘元由縣府自籌，市公所不用配合款。不過，卻要把現有的向陽活動中心打掉，使用這筆市有地新建，規畫5樓建築、建坪約800坪的整合式長照衛福大樓，其中一樓保留做為社區活動中心使用，二樓設置托嬰中心、三樓為長照據點及輔具中心，四樓為社區式日照中心，五樓則是婦幼使用的彰化夢想館。

由於既有土地是市有地，興建長照樂活館必須取得土地使用同意書，市公所向市代會臨時會上月審查鎩羽而歸後，支持興建居民發動連署，取得850人支持做為籌碼外，衛生局與市公所再與居民開說明會。今天重新闖關，反對者約動員30多人到市代會旁聽，支持興建居民則有70多人到場，讓市代會籠罩風雨欲來的氛圍。

市民代表王世烈反對打掉向陽活動中心改建長照樂活館，除認為有其他取代方案，改建是為消化預算，浪費公帑，更強調此案已造成地方分歧，甚至造成對立；市代鐘芮妤、周平也質疑市公所提供土地給縣府使用，但彰化市實際得到的使用空間相對不足，市公所有必要爭取應有的權益。

最後，市代會主席陳文賓裁示表決，出席人數21人（不含主席），贊成17人、反對2人、棄權2人，支持興建獲壓倒性勝利。

市公所表示，公所已提出多項配套與回饋方案，包括除了將為設籍彰化市的民眾保留三成的托嬰中心名額、工作人員優先錄取在地民眾外，長照名額也將優先提供三成供向陽里民申請；也承諾新大樓會保留同樣207坪的面積給市公所、社區無償使用，福利只會更好，不會變差。

至於社區部分民眾擔心，長照大樓施工期間，社區居民無處可活動，市公所已找到公園內一處閒置空間，可闢為替代的社區活動中心使用。此外，原先一旁向陽公園的兒童設施及排水問題，也會一併進行整體規劃及改善，希望能在時代變遷下符合市民需求，彰化市公所希望與縣政府合作一同打造老少共融的多元化服務、造福里民。