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彰化縣一縣兩制？省道畫導盲線 縣道卻不畫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣的省道重要路口行人穿越道畫垂直線。記者簡慧珍／攝影
彰化縣的省道重要路口行人穿越道畫垂直線。記者簡慧珍／攝影

行人穿越道近日成熱門話題，近日彰化縣部分行人穿越道多出3條線垂直線，不僅有些行人困惑，駕駛人更擔心是否為新埋設的「壓線」裝置，若禮讓行人時壓到就挨罰，但畫有垂直交叉線的都在省道，縣道沒畫，讓不少駕駛人冒問號。

彰化縣多條交通要道的人車頻繁路口，行人穿越道多出3條垂直線，跟行人穿越道的枕木線呈垂直，從畫線痕跡可以看出是新畫線，因道路兩端都沒樹立告示牌，很多民眾不清楚多出的垂直線用途為何。

目前駕駛人應禮讓行人的規定是否太嚴苛，交通和警政單位討論後公告新規定，相關話題很熱門，而路口的白線通常作為違規判斷的依據，行人穿越道畫垂直白線，令人聯想可能與判斷壓線未禮讓有關，特別是轉彎車的車體已到達行人穿越道，垂直線可明確判斷有沒有與行人保持3個枕木距離。

警察局今天表示，行人穿越道畫3條垂直線的用途是導盲，方便盲人依循前進，標線畫設無關駕駛人禮讓行人：為何以前沒畫，現在畫？因社會大眾越來越重視身障福利和交通安全，省道養護單位就在行人穿越道畫垂直線，縣道由縣政府決定要不要畫。

身障 警察

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