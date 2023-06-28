快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

芬園鄉不再是「孤兒」 彰化縣自來水服務7月起事權統一

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台水公司今天舉辦台水11區花壇營運所芬園服務站揭牌，芬園鄉自來水服務從7月1日起，移撥第11區管理處管轄，彰化縣自來水事權總算「統一」。圖／台水公司提供
台水公司今天舉辦台水11區花壇營運所芬園服務站揭牌，芬園鄉自來水服務從7月1日起，移撥第11區管理處管轄，彰化縣自來水事權總算「統一」。圖／台水公司提供

彰化縣自水來普及率已超過96%，普及率最低的芬園鄉自來水服務，卻歸管轄台中及南投的第四區管理處，被譏為彰化的「孤兒」。不過，從7月1日起，移撥第11區管理處管轄，彰化縣自來水事權總算「統一」，水公司今天舉辦台水11區花壇營運所芬園服務站揭牌，方便芬園鄉民。

台水11區花壇營運所芬園服務站位在芬園鄉公所旁，今天出席揭牌儀式的有立委黃秀芳、芬園鄉長林世明、台水公司總經理李嘉榮、台水營業處處長林孟珠、台水11區處長謝錫熊，以及縣政府經綠處科長趙唯仲、縣議員莊陞漢等人。

水公司總經理李嘉榮表示，芬園鄉因地下水豐沛，2019年自來水普及率僅18.08%，自來水用戶也僅1289戶，經多方努力下，近年成長迅速，到目前自來水用戶已倍數成長達2500餘戶，自來水普及率成長已達36%。目前芬園鄉社口村、竹林村無自來水延管工程正進行中，未來還會持續辦理其他村的無自來水延管工程，預計鳥嘴潭上場供水及下游管線完工後，自來水供水普及率可望超過60%。

芬園鄉長林世明表示，感謝立委黃秀芳向經濟部水利署爭取芬園自來水建設工程補助經費，從最早南枋寮、崩坎、嘉興等地方，到目前社口、竹林的自來水延管工程，未來還會持續辦理其他村的無自來水延管工程，敦促自來水公司提高芬園自來水接管普及率。

芬園鄉供水服務從7月1日起，移撥由台水公司第11區管理處服務後，彰化縣自來水業務事權統一，水公司表示，為使移撥作業無縫接軌不影響服務品質，並就近服務當地民眾，在芬園鄉開設芬園服務站，每周三派員進駐服務半天。

台水公司說明，區處業務移撥不影響用戶權益，水公司提供有臨櫃、超商及線上等多元繳費管道，且多項業務可跨區所辦理，原來的營運所也可受理，另提供有「網路E櫃台」及台水APP受理用戶線上申請，服務無縫接軌，請用戶安心。

黃秀芳 鄉長

延伸閱讀

建立節水觀念 彰化學童造訪湖山水環境園區

影／台南玉井挖路埋管惹民怨 水公司說明會遭抗議

補助寵物保險還送「嫁妝」 彰化縣盼讓認養犬有個家

關西新埔宣布減免自來水費 水公司將再向汙染業者求償

相關新聞

中市待轉區太擠 機車「外溢」斑馬線

各地改善「行人地獄」亂象，有學者、民代發現，大型路口斑馬線與機車待轉區貼近，尖峰時段停等機車多，常外溢占據斑馬線，行人在...

彰化縣一縣兩制？省道畫導盲線 縣道卻不畫

行人穿越道近日成熱門話題，近日彰化縣部分行人穿越道多出3條線垂直線，不僅有些行人困惑，駕駛人更擔心是否為新埋設的「壓線」...

電動車主毋湯「偷電」 中市府：可依竊盜等罪嫌告發

台中市部分電動車主違法使用延長線私接停車場充電樁，規避收費，影響公眾利益及充電安全。交通局指出，此已違反停車格及充電樁設...

夏遊南投 星空季、玩水節迎客

暑假本周開始，南投星空季、水里玩水節7月1日都登場。南投縣府表示，清境國小打造成星際基地，有星空遊樂園可體驗觀星；鳶峰圓...

彰化鹿港三山國王廟 啟動修復

有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，牆壁、地坪出現裂縫，木構件遭白蟻啃蝕，縣府辦理修復工程，碰上原物料上漲及調...

影／新中橫落石驚險一瞬間！下午搶通單線下山

南投縣信義鄉台21線141.5公里處，距離塔塔加3公里路段，上午10時04分發生持續落石意外，驚除一瞬間，造成一輛路過的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦