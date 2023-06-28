芬園鄉不再是「孤兒」 彰化縣自來水服務7月起事權統一

彰化縣自水來普及率已超過96%，普及率最低的芬園鄉自來水服務，卻歸管轄台中及南投的第四區管理處，被譏為彰化的「孤兒」。不過，從7月1日起，移撥第11區管理處管轄，彰化縣自來水事權總算「統一」，水公司今天舉辦台水11區花壇營運所芬園服務站揭牌，方便芬園鄉民。

台水11區花壇營運所芬園服務站位在芬園鄉公所旁，今天出席揭牌儀式的有立委黃秀芳、芬園鄉長林世明、台水公司總經理李嘉榮、台水營業處處長林孟珠、台水11區處長謝錫熊，以及縣政府經綠處科長趙唯仲、縣議員莊陞漢等人。

水公司總經理李嘉榮表示，芬園鄉因地下水豐沛，2019年自來水普及率僅18.08%，自來水用戶也僅1289戶，經多方努力下，近年成長迅速，到目前自來水用戶已倍數成長達2500餘戶，自來水普及率成長已達36%。目前芬園鄉社口村、竹林村無自來水延管工程正進行中，未來還會持續辦理其他村的無自來水延管工程，預計鳥嘴潭上場供水及下游管線完工後，自來水供水普及率可望超過60%。

芬園鄉長林世明表示，感謝立委黃秀芳向經濟部水利署爭取芬園自來水建設工程補助經費，從最早南枋寮、崩坎、嘉興等地方，到目前社口、竹林的自來水延管工程，未來還會持續辦理其他村的無自來水延管工程，敦促自來水公司提高芬園自來水接管普及率。

芬園鄉供水服務從7月1日起，移撥由台水公司第11區管理處服務後，彰化縣自來水業務事權統一，水公司表示，為使移撥作業無縫接軌不影響服務品質，並就近服務當地民眾，在芬園鄉開設芬園服務站，每周三派員進駐服務半天。

台水公司說明，區處業務移撥不影響用戶權益，水公司提供有臨櫃、超商及線上等多元繳費管道，且多項業務可跨區所辦理，原來的營運所也可受理，另提供有「網路E櫃台」及台水APP受理用戶線上申請，服務無縫接軌，請用戶安心。