中市待轉區太擠 機車「外溢」斑馬線

各地改善「行人地獄」亂象，有學者、民代發現，大型路口斑馬線與機車待轉區貼近，尖峰時段停等機車多，常外溢占據斑馬線，行人在斑馬線上還得穿梭車陣，人車動線交錯增添風險。台中市交通局表示，將盤點全市大型路口機車流量，配合路口改善計畫納入檢討。

台中市議員陳成添說，台中不少大路口的機車待轉區太小，又緊貼著斑馬線，上下班時段待轉機車塞不下，占用到斑馬線，包括文心路、河南路口，中清路、北平路口，河南路、長安路口都有此亂象。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，台灣大道、文心路口北側的行穿線緊貼機車待轉區，機車常外溢到行穿線上，行人、機車動線交錯，應該退縮行穿線，擴大停等區範圍，減少碰撞風險。

林姓機車族反映，機車待轉時，難免會騎到斑馬線上，加上停等區範圍有限，常常得停在格線外，甚至停在斑馬線上，還曾被行人罵過。陳姓上班族說，上下班經過市府周邊路口，綠燈過馬路時，一大群待轉機車迎面而來，偏偏待轉區與斑馬線很貼近，讓人感到害怕。

議員認為，大型路口的斑馬線、待轉區太貼近，應讓斑馬線退縮，增設行人庇護島，為待轉機車騰出空間，轉彎車駕駛更容易注意到行人，可降低事故風險。

交通局長葉昭甫表示，若路口待轉機車量大，待轉機車與行人動線交錯，不只會溢出停等區占據行穿線，進入停等區前的轉彎弧度也會侵犯到行穿線；目前解決辦法就是退縮行穿線，加大行穿線與停等區的距離，若左轉機車量大，也可擴大停等區。

其次可透過畫設Z字型行穿線，加大行穿線與機車停等區的距離。

葉昭甫說，交通局將盤點車流量較大路口，配合路口改善計畫納入檢討；不過台灣道路型態多元，中央有路口設計原則，但沒有統一設計規範，仍得視路口狀況調整。