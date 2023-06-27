建立節水觀念 彰化學童造訪湖山水環境園區
為推廣水資源環境教育，自來水公司第五區管理處今天在湖山自來水環境教育園區，辦理環境教育及廉政宣導，邀請彰化縣海埔國小數十人齊聚共襄盛舉，提高學童水資源缺乏的威脅，建立正確的節約用水觀念。
這項環境教育由五區處環教師帶領學童實地參觀各種淨水處理設備，讓學童實地看到他們每天使用的每一滴水，都是經過層層把關才供應到每個家庭，尤其遇到乾旱期，水源短缺，老天又不下雨，面對缺水大戰，水公司又是如何因應調度水源，度過每一次的旱季，讓民生用水維持一定的供應水準。
從水庫到集水場、淨化池，學生見識到家中水龍頭一開水就來，背後的每滴水的確都得來不易，共同建立起護水、惜水、愛水的用水觀。除了水環境教育，水公司政風室以繪本賞析，講述廉政危機將如何影響大家居住環境，讓學生了解廉潔誠信的重要性。
五區處長蕭淑貞表示，湖山自來水環境教育園區於109年通過環保署環境教育設施場所認證，許多學校均會申請校外教學，多年來已建立良好口碑，藉以培養學生永續使用水資源的價值觀，建立起全民節約用水的生活習慣，是環境教育最大意義所在。
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