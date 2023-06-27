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建立節水觀念 彰化學童造訪湖山水環境園區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
來自彰化縣的海埔國小學生，由自來水公司第五區管理處帶領在湖山自來水環境教育園區展開一場水環境教育之旅，讓小朋友了解滴滴用水都珍貴。記者蔡維斌／翻攝
來自彰化縣的海埔國小學生，由自來水公司第五區管理處帶領在湖山自來水環境教育園區展開一場水環境教育之旅，讓小朋友了解滴滴用水都珍貴。記者蔡維斌／翻攝

為推廣水資源環境教育，自來水公司第五區管理處今天在湖山自來水環境教育園區，辦理環境教育及廉政宣導，邀請彰化縣海埔國小數十人齊聚共襄盛舉，提高學童水資源缺乏的威脅，建立正確的節約用水觀念。

這項環境教育由五區處環教師帶領學童實地參觀各種淨水處理設備，讓學童實地看到他們每天使用的每一滴水，都是經過層層把關才供應到每個家庭，尤其遇到乾旱期，水源短缺，老天又不下雨，面對缺水大戰，水公司又是如何因應調度水源，度過每一次的旱季，讓民生用水維持一定的供應水準。

從水庫到集水場、淨化池，學生見識到家中水龍頭一開水就來，背後的每滴水的確都得來不易，共同建立起護水、惜水、愛水的用水觀。除了水環境教育，水公司政風室以繪本賞析，講述廉政危機將如何影響大家居住環境，讓學生了解廉潔誠信的重要性。

五區處長蕭淑貞表示，湖山自來水環境教育園區於109年通過環保署環境教育設施場所認證，許多學校均會申請校外教學，多年來已建立良好口碑，藉以培養學生永續使用水資源的價值觀，建立起全民節約用水的生活習慣，是環境教育最大意義所在。

來自彰化縣的海埔國小學生，由自來水公司第五區管理處帶領在湖山自來水環境教育園區展開一場水環境教育之旅，讓小朋友了解滴滴用水都珍貴。記者蔡維斌／翻攝
來自彰化縣的海埔國小學生，由自來水公司第五區管理處帶領在湖山自來水環境教育園區展開一場水環境教育之旅，讓小朋友了解滴滴用水都珍貴。記者蔡維斌／翻攝
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水資源 生活習慣

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