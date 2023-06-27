台中購物節APP 將升級數位市民平台「台中通」

台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，市府持續提升數位服務，會員近190萬人的台中購物節APP，將升級為全年使用的數位市民平台「台中通」，鼓勵市民多加運用。

台中市數位治理局長林谷隆在市政會議中以「成立數位治理局，智慧城市更升級」為題進行專案報告，他指出，面臨資訊科技不斷演進，數位服務已深入市民日常生活，數位局扮演市政服務整合推動的角色，現已規劃打造全新的「台中通」平台。

林谷隆表示，全新的「台中通」平台，將整併台中購物節APP，在保留原功能的基礎上，將陸續推出更多功能及配合市府各大型活動提供APP服務，讓市民可透過手機，輕鬆體驗便利化和多元化的市政服務。

盧秀燕指出，台中購物節已舉辦4屆，APP會員近190萬人，民眾從參加到兌領獎，都不用實體接觸，全部線上完成，市府將台中購物節APP升級為全年使用的數位市民平台「台中通」，整合各機關單位資訊，方便市民運用，盼台中數位治理持續進步，讓城市更好更宜居。

林谷隆表示，市府為整合跨機關的市政服務，提升民眾數位服務的體驗，減少資源重複投入開發系統，推動建置服務e櫃台、陳情整合平台及市府官網整合專區等，提供市民一站式申辦、陳情、資訊獲取的管道。

在市府APP管理上，林谷隆說，數位局也協助各機關在開發APP的前、中、後進行輔導、評估與功能的整併，從107年至今，市府APP數量已從21個降至13個，發揮整合效果。