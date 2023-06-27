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中市府購物節APP下載人數近190萬 升級數位平台「台中通」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，市府整合各機關單位資訊，將購物節APP升級為全年使用的數位市民平台「台中通」，方便市民應用。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕表示，市府整合各機關單位資訊，將購物節APP升級為全年使用的數位市民平台「台中通」，方便市民應用。記者劉柏均／攝影

中市府去年成立數位治理局，市長盧秀燕今表示，數位局除透過市政智慧治理便民、資訊公開透明，也將「台中購物節APP」升級為數位市民平台「台中通」，有虛擬市民卡功能，並鏈結市府數位服務，也結合大型活動資訊，鼓勵市民多加運用。

台中購物節APP下載數達近190萬，民眾從參加到兌領獎，無須實體接觸，皆可線上完成。盧秀燕表示，市府整合各機關單位資訊，將其升級為全年使用的數位市民平台「台中通」，方便市民應用，盼台中數位治理持續進步，讓城市更好更宜居。

數位治理局長林谷隆說，台中購物節APP下載人數達187萬，其中有四分之三會員為台中市民，自6月1日升級成台中通，保留購物節元素，評估各局處業務，增加其便民功能性，讓其成為持續性使用的APP，也加速市政e化功能。

林谷隆補充，台中通目前持續擴充功能，包含串連支付繳費通系統，方便民眾繳交地方稅、行政規費等繳費功能，另也將搭配鍋烤節、及下半年國慶煙火相關活動資訊；目前持續擴增功能，如增加繳費項目與支付工具，整併完後功能會陸續上線。

林谷隆也提到，市府為整合跨機關的市政服務，減少資源重複投入開發系統，提供市民一站式管道；數位局也協助各機關在開發APP的前、中、後進行輔導、評估與功能的整併，從2018年至今，市府APP數量已從21降至13個，發揮整合效果。

副市長黃國榮也說，市府極為重視數位治理與資安，由他擔任資安長，中央政府每年舉辦兩次資安會議且不定時舉辦座談會，希望各機關單位都要強化資安，如在明年度編列預算中的基本需求單列資安科目，此外，數位局每年至少舉辦2次社交工程演練，強化市府同仁資安意識。

中市副市長黃國榮也要求，各局處於明年度編列預算中的基本需求，單列資安科目，重視數位治理與資安。記者劉柏均／攝影
中市副市長黃國榮也要求，各局處於明年度編列預算中的基本需求，單列資安科目，重視數位治理與資安。記者劉柏均／攝影
中市數位治理局長林谷隆說，台中購物節APP自6月1日升級成台中通，保留購物節元素，增加其便民功能性，讓其成為持續性使用的APP，也加速市政e化功能。記者劉柏均／攝影
中市數位治理局長林谷隆說，台中購物節APP自6月1日升級成台中通，保留購物節元素，增加其便民功能性，讓其成為持續性使用的APP，也加速市政e化功能。記者劉柏均／攝影

資安 盧秀燕

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