新中橫公路巨石擋道！ 信義工務段持續落石目前仍不通
南投縣信義鄉台21線141.5公里處，夫妻樹附近路段，上午10時04分一顆巨石滾落橫跨雙線道，致雙向道路阻斷無法通行，持續落石更擊中一輛路過的銀色轎車，造成駕駛座右側的引擎蓋受損，所幸車上人員安然無恙，信義工務段表示，已派機具抵達現場清除，但由於山坡高處仍有落石不斷掉下，決定提前封路至明天上午再觀察是否開放通行。
信義工務段指出，南投台21線新中橫公路141.5公里路段，今上午接獲落石通報，一顆如同遊覽車大小的巨石，造成雙向道路阻斷無法通行，工務段立即調派機具進場排除中，至下午15時30分大致清除完畢，但現場工程人員回報，由於山區溫差大，加上近來午後雷陣雨致土石常有滑落的危除，高坡處仍不斷有落石掉落，因而暫時不開放通行。
公路總局呼籲用路人，山區道路易受豪雨及氣候影響而發生邊坡坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，及多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播（FM 94.5），掌握路況再出發。
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