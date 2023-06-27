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歷經5次流標 鹿港古蹟三山國王廟預計2年修復完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影

有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，彰化縣政府辦理修復工程，卻因原物料上漲及調整傳統匠師薪資，在歷經五次流標後，最後以2035萬元發包，今天舉辦開工儀式，預定2025年初完工。

彰化縣文化局指出，鹿港三山國王廟見證早期客家人來到鹿港篳路藍縷開創的經過，特別是「三進二院」的街屋建築，三川殿門面裝飾華麗，屋頂為少見的雙層屋瓦，屋頂開有天窗為其特色；另三川殿內的「奉憲示禁」碑，是清乾隆55年（1790年）由廣東籍監生墾請當時管轄全臺的臺灣兵備道在鹿港勒石示禁，石牌證明潮州移民曾在彰化地區從事墾拓、創業、祭祀的遺跡，別具特色。

縣長王惠美主持開工儀式時表示，鹿港三山國王廟在1985年指定為縣定古蹟，由於年代久遠，部分建築受損，經縣府辦理修復工程，獲文化部文化資產局補助1295萬元，廟方自籌款92萬5千元，縣府配合款462萬5千元，卻因因原物料上漲及調整傳統匠師薪資，縣府再追加185萬3738元，工程總經費增加到2035萬餘元，前後歷經5次流標後，才完成發包。

王惠美說，鹿港三山國王廟工程修復內容，包括屋頂、壁體、地坪、木作結構的修復、蟲蟻防治、消防等項目，在完成後，期待透過整體的整理及修繕，保存鹿港三山國王廟的建物特色，未來可串聯鹿港十宜樓，及即將修復完工的鹿港鳳山寺、鹿港金門館，相信，點線面的串聯，連結文化觀光產業，讓文資保存與地方觀光產業更發展。

鹿港三山國王廟修復工程開工典禮，是由彰化縣長王惠美主祭，鹿港三山國王廟主委洪能坤、客家文化協會長胡祥畯、鹿港鎮長許志宏等人與會，祈求修復工程圓滿順利，如期如質完工。

有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，由縣長王惠美（中）主持，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，由縣長王惠美（中）主持，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，由縣長王惠美（左6）主持，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，由縣長王惠美（左6）主持，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，因牆壁、地坪出現裂縫，木構件也遭白蟻啃蝕，縣府今天舉辦修復工程開工儀式，預定2025年初完工。 記者劉明岩／攝影

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