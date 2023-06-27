水里玩水節本周末開始 小朋友開心享受最清涼的感覺
夏季氣溫持續飆高，引水里溪水舉辦的水里玩水節，多年來已逐漸發展為地區的水上大型活動，為水里鄉增加不少觀光收益；2023水里玩水節五寶遊憩樂園-夏季玩水趣，鄉長葉銘豐宣布7月1日開始，至8月27日止的每周六、日開放民眾熱情參與玩水，感受水里夏日的風情。
水里鄉長葉銘豐說，水里是自然資源豐富的山城，水里溪水是上天賦予水里鄉的福分，水質乾淨清澈，水里玩水節除2020年受疫情影響停辦一屆外，每年暑假都吸引好幾萬人，來到濁水溪畔一遊。
台電表示，引清淨的水里溪水，是經過日月潭多次沉澱過濾的清澈發電尾水，營造玩水節安全的戲水環境，在炎炎夏日，吸引了許多鄉親回來共襄戲水盛舉，就連外鄉鎮民眾也慕名而來，每周末都有上萬人前來感受清涼有趣的季節限定水上活動。
水里玩水節今年由五寶親水遊憩樂園舉辦，為打響水里鄉今年暑假的第一場大型活動，在親水公園園區設置大水桶戲水區、水晶噴泉、水上大型充氣設施、手搖船區等戲水設施，每年都吸引不少家長，帶著小朋友來到水里玩水，享受清涼的感覺。
主辦單位指出，今年玩水節入園同樣酌收100元清潔費，還能折抵園內消費30元，凡是付費入園的民眾還可憑票根參加抽獎，超級大獎switch遊戲機，希望擴大玩水節活動效益，帶動水里夏日人潮。
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