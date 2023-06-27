彰化郵局送愛10年 局長暖心約定退休前再捐贈

彰化郵局一連10年與小農合作 ，並第七度與二林鎮青農陳致嘉攜手，把透過彰化郵局網絡出售紅龍果的回饋金，今天連同公益物資一併捐贈二林喜樂保育院，當郵局局長李瑞華提到明年將退休，保育院長林玉嫦希望他退休前再來喜樂一趟，為今天捐贈活動平添溫馨。

「讓愛走動，讓你的愛化成希望的種子，隨風揚起，編織美麗的夢。」二林喜樂保育院院長林玉嫦和行政人員、院生唱「讓愛走動」，熱烈歡迎李瑞華、郵局人員和陳致嘉到來；林玉嫦表示，彰化郵局長期支持二林喜樂，以商城網購模式幫助小農，創造三贏也開啟善循環。

李瑞華表示，彰化郵局2004年起提供郵局商城平台給小農，為台灣優質農產品打開通路，給大眾多一個買到優良農產品的選項，二林在地果農陳致嘉經營晞品果園，有機栽植，上架7年頗獲民眾喜愛，年年購買千箱支持小農，同時照顧二林喜樂保育院。

李瑞華代表彰化郵局捐贈100包有機好米，陳致嘉捐出紅龍果回饋金1萬7200元，林玉嫦回贈感謝狀，隨後李瑞華以個人名義捐出兩萬元，並與林玉嫦閒話家常，談到明年將退休，林玉嫦希望他能再來一趟，李瑞華承諾退休前會再舉辦愛心送暖。

「取之於社會，用之於社會。」32歲陳致嘉說，返鄉務農多年，秉持健康理念有機種植，今年雨水少，紅龍果甜度雖高但蟲害較多，無法完全保持果皮光滑晶亮，但保持有機品質，他每賣一箱捐10元給喜樂，表達自己對家鄉社福機構的心意。