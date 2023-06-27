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補助寵物保險還送「嫁妝」 彰化縣盼讓認養犬有個家
為提升彰化縣公立動物收容所不易送養的犬隻認養率，彰化縣獲農委會補助，除即日起到11月底前，提供首年寵物保險最高3000元補助外，縣府還加碼辦理「認養送嫁妝」，免費提供多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片登記、牽繩、罐頭、摺疊碗、洗毛精及絕育手術等價值約3900元的嫁妝。
彰化縣動物防治所指出，此一首年寵物保險補助，是針對申請人認養彰化縣公立動物收容所不易送養犬隻後，自行購買寵物保險，再向彰化縣動物防疫所申請寵物保險費補助，最高補助3000元，若保險費用為3000元以下則實支實付。
動防所表示，這項寵物保險補助專案，是針對彰化縣公立動物收容所犬隻，包括體重超過35公斤以上大型犬隻、入所收容超過90天以上犬隻、.肢體有殘缺，造成行動不便的犬隻、全身黑毛或黑毛但一隻腳（以上）有白毛的犬隻，飼主不擬飼養的犬隻，且送交原因為噪音或會咬人等，只要符合其中一項，即可申請補助。
位於員林市阿寶坑垃圾場的彰化縣流浪狗中途之家，目前收容164隻流浪犬，多數符合寵助保險申請規定，不過，動防所指出，這項補助開辦近半個月來，至今仍未有人申請，也許有的認養人認為申請規定繁瑣，或者就算有補助保險，也達不到誘因來認養這些不易認養的犬隻。
彰化縣動物防治所表示，歡迎想飼養毛孩的民眾，踴躍到彰化縣流浪狗中途之家認養犬貓（認養專線：04-8590638），希望能讓流浪犬貓都能找到一個溫暖的家，
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