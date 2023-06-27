彰化埔鹽綜合行政大樓今動土 明年三單位合署便民辦公

彰化縣埔鹽分駐所、埔鹽消防分隊和埔鹽戶政辦公室的原辦公室老舊，分駐所和戶政辦公室還雨天漏水，縣政府拆除後，今天舉行三單位合署辦公的綜合行政大樓新建辦公廳舍動土典禮，預計明（2024）年12月竣工，提供舒適寬敞的辦公和洽公環境。

縣長王惠美說，三單位各有獨立辦公廳舍，整合在一起辦公需要協調，現今規畫合署辦公，縣款支應挹注總經費1億432萬元，興建地上4層樓、約537坪的建築，落成後的一、二、四樓作為警察局埔鹽分駐所及消防局埔鹽消防分隊的辦公廳舍，其一樓保留80坪停放消防車輛，三樓是埔鹽戶政辦公室。

前立法委員鄭汝芬表示，縣政府團隊關心警消辦公環境，近兩年投入6億多元的經費新興更新警察消防的廳舍，也挹注1億2580萬元多汰換警消老舊車輛，及縣政府編列6億3372元整建警察局辦公大樓外牆、田尾分駐所、萬年派出所及福興分駐所、刑事警察大樓、原斗派出所、消防局二林中科消防分隊及埔鹽鄉綜合行政大樓。

埔鹽鄉長許文萍表示，警察、消防及戶政機關有新的共同辦公廳舍，可迅速橫向聯繫，提升辦公品質與效率，明年分散3處的單位搬回來，不僅對需要全天候值勤的警消同仁是個福音，對於鄉民有更舒適的洽公環境，也創造埔鹽鄉的新地標。