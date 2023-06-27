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影／沙鹿危險路口改善 店家盼留老樹防車輛爆衝撞瓦斯

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名女子日前在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口要過馬路，在無號誌路口走行人穿越道，沿途連續遇24輛汽機車都不禮讓她，她被第25輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫，該路口目前已有改善措施，斑馬線加畫綠色底，加強辨識，此圖為改善前。本報資料照片
一名女子日前在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口要過馬路，在無號誌路口走行人穿越道，沿途連續遇24輛汽機車都不禮讓她，她被第25輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫，該路口目前已有改善措施，斑馬線加畫綠色底，加強辨識，此圖為改善前。本報資料照片

一名女子日前走在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口的斑馬線，連閃24輛汽機車後，被第25輛機車撞傷，各單位會勘後討論解決方案，已在斑馬線上加畫綠色底，加強警示，在路中增設分隔防撞桿，也預計增設交通號誌，附近店家陳情，希望設號誌時能保留一棵老樹，避免有車輛爆衝撞向店家前的瓦斯器，發生爆炸危險。

沙鹿市場及光田醫院人行道，上周發生女子遭第25輛機車撞傷意外，斑馬線上增畫綠色底漆，增加辨識度，提醒汽機車駕駛此處有行人穿越道，另在光田醫院前方路段，在路中增設分隔防撞桿，管制行人從此處通行，但記者今天現場觀察，仍有少數行人為圖方便，違規穿越防撞桿區。

附近店家說，交通局預計在此路口設交通號誌，店家希望留下一棵老樹，該樹最近已修剪枝葉，老樹旁有餐飲店，老樹就在轉彎路口處，保留可防止車輛失控衝撞向店家，有緩衝作用，如果沒有老樹，車輛可能直接衝向店家前瓦斯器，恐造成爆炸危險。

為甩行人地獄惡名，道路交通管理處罰條例修法6月30日上路，加重未停讓行人罰則。警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為執法原則，遭批矯枉過正，交通部昨重新討論，決議維持車輛與行人間隔約3公尺須停讓標準。

沙鹿區行人危險路口已改善，交通局預計增設交通號誌，附近店家希望留下路口老樹，防止車輛爆衝，撞向店門口的瓦斯器。記者游振昇／攝影
沙鹿區行人危險路口已改善，交通局預計增設交通號誌，附近店家希望留下路口老樹，防止車輛爆衝，撞向店門口的瓦斯器。記者游振昇／攝影
一名女子日前在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口要過馬路，在無號誌路口走行人穿越道，沿途連續遇24四輛汽機車都不禮讓她，她被第25輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫，該路口目前已有改善措施，斑馬線加畫綠色底，加強辨識。記者游振昇／攝影
一名女子日前在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口要過馬路，在無號誌路口走行人穿越道，沿途連續遇24四輛汽機車都不禮讓她，她被第25輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫，該路口目前已有改善措施，斑馬線加畫綠色底，加強辨識。記者游振昇／攝影
沙鹿區行人危險路口已改善，交通局預計增設交通號誌，附近店家希望留下路口老樹，防止車輛爆衝，撞向店門口的瓦斯器。記者游振昇／攝影
沙鹿區行人危險路口已改善，交通局預計增設交通號誌，附近店家希望留下路口老樹，防止車輛爆衝，撞向店門口的瓦斯器。記者游振昇／攝影
一名女子日前在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口要過馬路，在無號誌路口走行人穿越道，沿途連續遇24輛汽機車都不禮讓她，她被第25輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫，該路口目前已有改善措施，但行人仍會違規穿越分隔防撞桿。記者游振昇／攝影
一名女子日前在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口要過馬路，在無號誌路口走行人穿越道，沿途連續遇24輛汽機車都不禮讓她，她被第25輛急駛而來的機車撞上，受傷送醫，該路口目前已有改善措施，但行人仍會違規穿越分隔防撞桿。記者游振昇／攝影

爆炸 台中市 行人地獄

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