影／沙鹿危險路口改善 店家盼留老樹防車輛爆衝撞瓦斯

一名女子日前走在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口的斑馬線，連閃24輛汽機車後，被第25輛機車撞傷，各單位會勘後討論解決方案，已在斑馬線上加畫綠色底，加強警示，在路中增設分隔防撞桿，也預計增設交通號誌，附近店家陳情，希望設號誌時能保留一棵老樹，避免有車輛爆衝撞向店家前的瓦斯器，發生爆炸危險。

沙鹿市場及光田醫院人行道，上周發生女子遭第25輛機車撞傷意外，斑馬線上增畫綠色底漆，增加辨識度，提醒汽機車駕駛此處有行人穿越道，另在光田醫院前方路段，在路中增設分隔防撞桿，管制行人從此處通行，但記者今天現場觀察，仍有少數行人為圖方便，違規穿越防撞桿區。

附近店家說，交通局預計在此路口設交通號誌，店家希望留下一棵老樹，該樹最近已修剪枝葉，老樹旁有餐飲店，老樹就在轉彎路口處，保留可防止車輛失控衝撞向店家，有緩衝作用，如果沒有老樹，車輛可能直接衝向店家前瓦斯器，恐造成爆炸危險。