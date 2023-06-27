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台中大肚合興宮「斬小三」寶劍傳說 讓信徒津津樂道

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大肚合興宮總幹事陳宥霖說，廟內有一把傳說可「斬小三」的「寶劍」，由於十分罕見，讓信徒津津樂道。記者趙容萱／攝影
大肚合興宮總幹事陳宥霖說，廟內有一把傳說可「斬小三」的「寶劍」，由於十分罕見，讓信徒津津樂道。記者趙容萱／攝影

台中大肚合興宮是少數供奉三國「常勝將軍」趙子龍的宮廟，廟內還有一把民俗傳說可以專門「斬小三」、砍斷婚外情的「寶劍」，由於十分罕見，讓信徒津津樂道。

大肚合興宮表示，因大肚皆姓趙，經三太子指示要建趙子龍廟，大肚合興宮興建於1976年，主祀趙府千歲(趙子龍)，陪祀有宋太祖(趙匡胤)，玄天上帝，三清道祖，瑤池金母，太子元帥等神尊，廟方後期還到大陸四川大邑子龍廟請回一尊一尺六的趙子龍神像回台。

大肚合興宮總幹事陳宥霖表示，趙子龍是三國的常勝將軍，信徒都喜歡趙子龍的英勇及忠貞，還有很多政治人物、建築業都會來拜拜，希望勝選、售屋常勝。

陳宥霖說，合興宮剛好位處平和街與一條小路的Ｙ字型路口第一棟建築，依地理風水角度來說，即兩條道路形成的一把剪刀，正張開利刃相對的「剪刀煞」，易遇到「車關」，駕駛開車不注意易衝撞建物發生血光之災。

陳宥霖指出，廟方因三太子爺降乩向玄天上帝請旨後，在廟埕金爐旁，也就是剪刀口處興建一座「寶劍」坐鎮於此，用以擋煞，除了可以蕩魔收妖，傳說還可「斬小三」、砍斷婚外情，由於十分罕見，讓信徒津津樂道。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大肚合興宮總幹事陳宥霖說，廟內有一把傳說可「斬小三」的「寶劍」，由於十分罕見，讓信徒津津樂道。記者趙容萱／攝影
大肚合興宮總幹事陳宥霖說，廟內有一把傳說可「斬小三」的「寶劍」，由於十分罕見，讓信徒津津樂道。記者趙容萱／攝影

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