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林厝交流道尖峰時段必塞 王國材提塞車改善方案
台76線八卦山隧道西出口與縣道137線相距600公尺，尖峰時段壅塞成為家常便飯，彰投兩地通勤族深以為苦。交通部長王國材昨會勘後表示，將利用匝道下的高架橋空間規畫左轉或直行專用道，明年10月東彰道路完工後，可作為替代道路，盼能紓解交通瓶頸。
不過，東彰道路北段工程發包已流標2次，工程經費暴增3.56億元，縣長王惠美趁機向交通部爭取增加補助。王國材表示無法多給，但彰化有新闢道路會給經費；王惠美趕緊說，和美鎮美寮路、溪湖鎮員鹿路外環道工程計畫案已送進交通部長室，王國材說，「回去就會批閱，若沒問題就補助」。
彰化縣交通處代理處長許俊宏說，台76線八卦山隧道東出口接南投中興匝道、西出口接林厝交流道，交通流量大，西出口到達縣道137線平面道路僅600公尺，下林厝交流道往南彰員林、社頭的民眾，一出八卦山隧道就要切換車道準備下台76線。
許俊宏說，下林厝交流道後遇到縣道137、縣道144車流，為調控複雜路況，交會路口採4時相交通號誌，仍無法有效疏解交流道匯入車流，尖峰時段常回堵在台76線，甚至常堵到八卦山隧道內，用路人怨聲載道。
王國材表示，增闢車道或是增設出口匝道曠日廢時，也涉及用地徵收難度高，可利用下匝道的台76線高架橋橋下空間，規畫左轉或直行專用道，下交流道即可多出1至2車道，讓右轉、直行、左轉車道分道行駛，可減少塞車。
王國材說，東彰道路與縣道137線平行，明年10月完工後，可作為縣道137線的替代道路，改善交流道壅塞。
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