彰化縣府籲農機勿帶土上路 汙染環境、危害交通最高開罰6千元

彰化是農業大縣，最近已進入農耕期，因應農耕期間經常會有農機帶土上路，危及騎士等用路人安全，彰化縣政府也聯合各鄉鎮公所加強取締，違規者可依違反廢棄物清理法罰1200元到6千元以下罰鍰。

以往每到農耕期間，許多大型農機未清潔田間泥田，就帶土上路，有時會造成人車通行危險，甚至有機車因此滑倒。

「彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查取締小組執行作業要點」去年7月開始生效實施，由縣府與各鄉鎮市公所組成聯合稽查取締小組」，加強在農耕期間到田區巡查取締，以維護道路清潔及行車安全。

彰化縣環保局表示，2021年共開罰5件農機掉土，2022年開罰3件，今年已開罰1件，且被開罰者是累犯加重處罰2400元。

縣府呼籲，農友駕駛農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機及狼尾草收穫機等農機須向戶籍所在地公所申請農業機械使用證，並同時申領農機號牌，於田間耕作後，應確實做好農機清潔工作，以免汙染環境，或造成交通意外發生。